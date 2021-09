Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag befestigt gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.40 Uhr mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 3.682,45 Punkten. Zuvor hatte der ATX zwei nahezu unveränderte Handelstage mit plus 0,06 Prozent bzw. plus 0,01 Prozent absolviert. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es im Verlauf klare Zuwächse zu sehen.Am Nachmittag rückten aktuelle ...

