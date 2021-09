DJ Merck geht mit neuer Konzernfunktion auf steigende ESG-Erwartungen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Darmstädter DAX-Konzern Merck hat die neue Konzernfunktion "Corporate Sustainability, Quality and Trade Compliance" geschaffen. Damit trägt die Merck KGaA den steigenden Erwartungen an nachhaltige Anlagen nach den sogenannten ESG-Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung Rechnung (Environment, Social, Governance). In der neuen Konzernführung, deren Leitung ab Oktober Petra Wicklandt übernehmen wird, werden alle Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und Qualitätsaspekte sowie regulative Themen auf Konzernebene gebündelt, wie der Konzern mitteilte.

Die promovierte Pharmazeutin Wicklandt ist derzeit Leiterin Corporate Affairs und wird auch in ihrer neuen Funktion direkt an Belen Garijo, die Vorsitzende der Geschäftsleitung und CEO von Merck, berichten.

Zudem gab der Konzern bekannt, dass der derzeitige Leiter der Abteilung Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Qualität, Andreas Kruse, zum Jahresende nach 32 Jahren bei Merck planmäßig in den Ruhestand gehen wird.

Desweiteren wird Merck die beiden Konzernfunktionen Corporate Affairs und Group Communications zukünftig unter einem Dach zusammenfassen. Thomas Möller, Leiter Group Communications, hat sich entschieden, ein externes Angebot anzunehmen und wird den Konzern Anfang kommenden Jahres verlassen. Wer zukünftig die Leitung des Bereichs Global Communications & Corporate Affairs bei Merck übernimmt, werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2021 09:18 ET (13:18 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.