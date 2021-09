Ein unerwartert starker Einzelhandelsbericht hat den US-Futures am Donnerstag einen Schub verliehen und den Dow Jones leicht in die Pluszone getrieben. Aktuell deutet der Terminmarkt eine behauptete Eröffnungsphase für die amerikanischen Blue Chips an. Zuvor waren Dow, S&P500 und Nasdaq unter dem Eindruck schwacher Vorgaben aus Asien und der nächstwöchigen Fed-Sitzung unter Verkaufsdruck geraten. Am Nachmittag meldeten zuständige Stellen jedoch einen Anstieg bei den Einzelhandelsumsätzen im August ...

Den vollständigen Artikel lesen ...