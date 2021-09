München (ots) -Telekom Deutschland (http://www.telekom.de), einer der größten Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland, und der globale Cloud-Kommunikationsanbieter Infobip (http://www.infobip.com) haben heute eine Zusammenarbeit im Bereich der mobilen Sicherheit bekannt gegeben. Telekom Deutschland wird ihren Geschäftskunden die mobile Authentifizierungslösung Mobile Identity (https://www.infobip.com/mobile-identity) von Infobip anbieten und so für nahtlose Sicherheit für Unternehmen und Endkunden sorgen.Mobiltelefone werden schon seit vielen Jahren als Verifizierungsmethode verwendet, traditionell über die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) per E-Mail, SMS oder Push-Benachrichtigung. Jedes dieser Verfahren hat aber Nachteile, von Sicherheitsproblemen bis hin zu unpraktischen Kanalwechseln. Mit der Mobile Identity-Lösung von Infobip können die Unternehmenskunden der Telekom Deutschland überprüfen, ob ihre Kunden wirklich die sind, für die sie sich ausgeben, indem im Hintergrund eine Verifizierung des Kunden über seine Mobilfunknummer erfolgt, ohne dass der Kunde einen Verifizierungscode eingeben muss.Durch die Verifizierung über die Mobilfunknummer lassen sich Aktivitäten, wie beispielsweise die Erstellung eines Kontos bis zur Bezahlung einer bestellten Ware ohne Unterbrechung des Kundenerlebnisses durchführen. Das Sicherheitsangebot von Infobip umfasst mehrere Komponenten: Neben Silent Mobile Verification, mit der Geschäftskunden von Telekom Deutschland Nutzer reibungslos im Hintergrund verifizieren können, sind das Know Your Customer (KYC), das verfügbare Informationen unter Beachtung von PSD2 SCA- und GDPR-Standards verwendet, um sicherzustellen, dass die Informationen eines Kunden korrekt sind, und SIM-Swap-Check, der Echtzeit-Erkenntnisse nutzt, um zu entdecken, ob eine Mobilfunknummer getauscht wurde, um Kunden vor dieser zunehmenden Form des Betrugs zu schützen.Der Einsatz von Mobile Identity zur einfachen Verifizierung von Kunden über ihre Mobilfunknummer und zur Vermeidung von Phishing oder dem Abfangen von Passwörtern stellt ein Sicherheitsniveau dar, von dem alle profitieren. Durch die Schnelligkeit und den reibungslosen Ablauf des gesamten Prozesses wird das Kundenerlebnis nicht beeinträchtigt, was sich bei der Kundenbindung und der Erzielung hoher CSAT- und NET-Promoter-Scores auszahlt."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Telekom Deutschland und darüber, Teil ihres digitalen Sicherheitsportfolios für Unternehmenskunden zu sein", sagt Mareike Tatic, Director Sales DACH, Infobip. "Durch die enge Zusammenarbeit mit der Telekom Deutschland und anderen Mobilfunkbetreibern in Deutschland und auf der ganzen Welt wollen wir ein stabiles Ökosystem für Unternehmen und ihre Kunden schaffen und sicherstellen, dass ein sicheres Kundenerlebnis nicht auf Kosten der Reibungslosigkeit geht."Über InfobipInfobip ist eine globale Cloud Communications Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, über alle Phasen der Customer Journey hinweg eine vernetzte Customer Experience zu schaffen. Das Angebot umfasst neben einer breiten Palette von Kommunikationskanälen auch fortschrittliche Authentifizierungs- und Sicherheitslösungen, die alle über eine Plattform bereitgestellt werden. Die Lösungen helfen Unternehmen und Partnern dabei, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu meistern, um das Unternehmenswachstum und die Kundenzufriedenheit zu steigern.Das 2006 gegründete Unternehmen ist mit mehr als 65 Niederlassungen auf sechs Kontinenten vertreten. Über mehr als 700 Direct-to-Carrier Verbindungen kann die eigenentwickelte Technologie über sieben Milliarden mobile Geräte und "Dinge" in über 190 Ländern erreichen. Geleitet wird Infobip von seinen Gründern CEO Silvio Kutic, Roberto Kutic und Izabel Jelenic. www.infobip.comPressekontakt:Infobip GmbHMaximiliansplatz 2280333 MünchenTel. +49 89 356477 97Willkommen@infobip.comInfobip Ltd, London, Laura Beaumont, laura.beaumont@infobip.comPragma PR, Bonn, infobip@pragma-pr.deOriginal-Content von: Infobip, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142262/5022357