Mit 37 neuen Emojis in unterschiedlichen Farbvarianten ist die 14. Fassung der Unicode- und Emoji-Spezifikation offiziell erschienen. Bis die Symbole auf dem Smartphone verfügbar sein werden, dürfte es indes noch etwas dauern. 37 neue Emojis, darunter sieben neue Smileys, sollen die Art, wie wir über kleine Bildschirme kommunizieren, weiter diversifizieren. Inzwischen bestehen ganze Threads teils nur noch aus dem Austausch von Emojis. Da, wo sie an ihre Grenzen stoßen, werden gern Gifs aus Diensten wie Giphy oder Tenor verwendet. Emoji wollen wohldurchdacht sein Mit einer derart großen Zahl an Emojis wird natürlich ...

