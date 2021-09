NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Kurserholung am Vortag hat sich am Donnerstag im frühen Handel an der Wall Street nicht viel getan. Der Dow Jones Industrial trat mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 34 789 Punkten auf der Stelle. Auch eine ganze Reihe von Konjunkturdaten konnte den Börsen zunächst keinen entscheidenden Impuls geben. Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,28 Prozent im Minus bei 4468 Zählern.

An der technologielastigen Nasdaq-Börse überwogen die Verluste. Der Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,62 Prozent auf 15 408 Punkte nach. Hier belasteten vor allem die Kursverluste von Firmen aus der Halbleiterbranche wie den auch in New York notierten Niederländern von ASML sowie von den US-Konzernen AMD , Micron Technology und Applied Materials ./bek/men





