Zum Auftakt des neuen Krypto Updates gibt's erstmal was zu feiern! Richy hat eine wertvolle Trophäe abgestaubt und die ersten glücklichen Gewinner unserer Community stehen fest. Anschließend geht's mit Markus Miller aber direkt ans Eingemachte: Während der Bitcoin in El Salvador Schlagzeilen schreibt, erscheint mit Solana womöglich ein neuer Stern am Krypto-Himmel. Was hinter beiden Entwicklungen steckt und welche Krypto-Nachrichten rund um Schweiz, Facebook, Mastercard & VISA darüber hinaus spannend sind, berichtet Markus im "nur" knapp über einstündigen Blockbuster!