Als offizieller Partner wird HUBUC bei der Entstehung neuer Fintech- und B2B-SaaS-Produkte in Spanien, Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern helfen

HUBUC, ein führender Anbieter von integrierten Finanzdienstleistungen, der von Y-Combinator gefördert wird, freut sich, verkünden zu dürfen, nun ein offizieller Partner von Mastercard im Rahmen des Fintech-Express-Programms zu sein. Mastercard arbeitet mit Fintech-Unternehmen in allen Wachstums- und Transformationsphasen wie bei Markteintritt, Expansion, Produktentwicklung, Diversifizierung und Innovation zusammen und stellt für sie Verbindungen mit Partnern wie HUBUC her, um neue Möglichkeiten zu finden, Innovationen voranzutreiben. Diese Partnerschaften werden zur Entstehung neuer Fintech- und B2B-SaaS-Produkten in Spanien, Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern mehr Sichtbarkeit beitragen.

Durch diese Partnerschaft kann HUBUC eine einzige Komponente oder die Integration eines ganzen Satzes eingebetteter Finanzkomponenten bereitstellen, die Endverbraucher in jedem Schritt des digitalen Ablaufs von der Kartennutzung bis zur Verwaltung unterstützen und so die Kundenbindung fördern.

Eine neue Generation von Unternehmen im Bereich der integrierten Finanzdienstleistungen mit einem klaren Fokus auf B2B Software-as-a-Service (SaaS) die innovative Plattform von HUBUC in Verbindung mit Mastercard als bevorzugter Partner kann dazu beitragen, das bestehende Produktangebot mit sicheren und programmierbaren virtuellen und physischen Karten für neue Kunden zu verbessern, und bietet die folgenden Vorteile:

Verbesserung der Verwaltung von Geschäftsausgaben

Angebot einzigartiger Arbeitnehmervorteile

Erleichterung flexibler Gehaltsauszahlungen

Für HUBUC ist Mastercard im Rahmen des Fintech-Express-Programms der perfekte Partner, vor allem da Mastercard die Ambition von HUBUC teilt, innovative Unternehmen in Spanien, Deutschland, Frankreich und ganz Europa zu unterstützen, die an einem Zahlungsprodukt als Teil ihres Kerngeschäfts interessiert und auf schnellere Markteinführungszeiten aus sind.

Unternehmen, die nach Möglichkeiten suchen, Zahlungsprodukte zu integrieren, werden von den folgenden Vorteilen profitieren:

Digitale Zahlungen

Verwaltung von Geschäftsausgaben

Vorteils-/Treueprogramme

Zudem ist HUBUC aufgrund seines breiten Kundenstamms in der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich ein potentieller Partner für jedes Fintech- und B2B-SaaS-Unternehmen in dieser Region. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen wie Mastercard bleibt HUBUC dem Kern der Zahlungsbranche nahe.

"Die Zusammenarbeit mit Mastercard im Rahmen des Fintech-Express-Programms ist der jüngste Meilenstein für HUBUC ein Schritt, der es uns erlaubt, unsere Präsenz in Spanien und der gesamten Europäischen Union sowie dem Vereinigten Königreich zu stärken", sagte Hasan Nawaz, CEO von HUBUC. "Durch diese Partnerschaft mit Mastercard arbeitet HUBUC mit einem global führenden Anbieter zusammen, der es uns ermöglicht, im kritischen Zentrum der Finanzdienstleistungen und der Zahlungen im Allgemeinen tätig zu sein."

"Mastercard freut sich überaus, HUBUC in unserem Programm zu begrüßen. Zusammen arbeiten wir daran, die Zukunft des Zahlungsverkehrs zu transformieren und neue innovative Zahlungslösungen in Europa zu expandieren. Dies ist eine ausgezeichnete Partnerschaft, da wir beide Innovationen, bessere Zahlungsabläufe und neue Möglichkeiten für andere Akteure in diesem Bereich vorantreiben", sagte Jason Lane, Executive Vice President, Market Development für Mastercard Europe.

Über HUBUC

HUBUC ist ein Anbieter von integrierten Finanzdienstleistungen, der es Unternehmen ermöglicht, über eine einzige Plattform auf alle Dienstleistungen zuzugreifen und innerhalb weniger Wochen in Betrieb zu gehen. HUBUC bietet seinen Kunden die Möglichkeit, die Finanzdienstleistungen einzubinden, die sie für die Expansion ihrer Geschäftstätigkeit benötigen. Dazu gehören die Ausgabe von Karten, die Eröffnung von Bankkonten und KYC-Prozesse (Know-Your-Customer-Prozesse) in 54 Ländern, die Ausgabe von IBANs/VANs, Geldtransfers, Devisenhandelsdienste, dynamische Ausgabenkontrollen und Echtzeit-Benachrichtigungen. HUBUC kümmert sich auch um die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie um komplexe Onboarding-Aufgaben im Auftrag seiner Geschäftspartner. Das Unternehmen kann Kunden binnen weniger Tage in das System aufnehmen was den zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand erheblich reduziert und es ihnen ermöglicht, Zahlungsfunktionen schneller auf den Markt zu bringen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hubuc.com/ oder folgen Sie uns in den sozialen Medien auf LinkedIn, Twitter und YouTube.

HUBUC arbeitet bei der Ausgabe von physischen Karten an seine Geschäftskunden mit Kartenausstellern zusammen.

Über Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist es, eine inklusive, digitale Wirtschaft voranzutreiben und zu verbinden, von der alle Beteiligten weltweit profitieren. Deshalb sorgen wir dafür, dass Zahlungen sicher, einfach und intelligent abgewickelt und für jeden zugänglich gemacht werden. Unsere Innovationen und Lösungen basieren auf sicheren Daten, Netzwerken, Partnerschaften und Leidenschaft und helfen Einzelpersonen, Finanzinstituten, Regierungen und Unternehmen, die Bandbreite ihrer Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Unser "Decency Quotient" bzw. DQ prägt unsere Unternehmenskultur und all unsere Aktivitäten innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens. Mit Verbindungen in mehr als 210 Ländern und Gebieten tragen wir so zu einer nachhaltigen Welt bei, die für alle unschätzbare Möglichkeiten eröffnet. Folgen Sie uns auf Twitter @MastercardEU @MastercardNews, nehmen Sie an der Diskussion auf dem Beyond the Transaction Blog teil und abbonieren Sie die neuesten Nachrichten des Engagement Bureau.

