Die chinesische Wirtschaft und Politik steht mit der Krise des Immobilienentwicklers Evergrande vor einer echten Bewährungsprobe. Allerdings zeigt die Entwicklung an den chinesischen Börsen, dass nicht alle Branchen davon berührt und belastet sind. Es sollte sich langfristig auszahlen, jetzt auf Schnäppchenjagd zu gehen. Eine Sonder-Chance bietet derzeit die Aktie von Hornbach Baumarkt, während sich Wacker Chemie kaum vor Aufträgen retten kann. So hat JinkoSolar einen Großauftrag getätigt, um die künftige Nachfrage besser bedienen zu können. Und BYD profitiert von einer neuen Studie. Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.