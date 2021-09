Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Continental. Die Antriebstechnik-Sparte von Continental startete am Donnerstag separat unter dem Namen Vitesco an der Börse. Die Conti-Aktionäre bekommen neue Vitesco-Aktien im Verhältnis 5:1 zugeteilt. Sprich: Für fünf Continental-Aktien wird je ein Vitesco-Papier in die Depots gebucht. Bei den Verkäufen steht BioNTech auf dem 3. Platz. Andreas Deutsch, Chef vom Dienst beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, hat die Charttechnik unter die Lupe genommen.