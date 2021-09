Dutch Bros hat am Mittwoch ein Traum-Debüt an der New Yorker Börse hingelegt. Der Kurs der Aktie explodierte regelrecht und auch am Donnerstag notieren die Papiere deutlich zweistellig im Plus. Dass die Kaffee-Kette selbst in den USA noch ein regionales Phänomen ist, beflügelt die Fantasie der Anleger.Bereits im Vorfeld des Börsengangs war die Nachfrage nach Papieren des Drive-In-Coffee-Shop-Unternehmens so groß, dass sie zu 23 Dollar das Stück und damit deutlich oberhalb der ursprünglichen Preisspanne ...

