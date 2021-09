... Beteiligungen an Private Equity-Projekten aktiv? Laut Wall Street Journal erwägt KKR & CO INC. eine entsprechende Erweiterung. Und zwar durch den Kauf der entsprechenden Aktivitäten von Lexington Partners. Diese sind auf den Handel mit derartigen Beteiligungen ("Secondaries") fokussiert, wollen sich vom Geschäft aber trennen.



Die Aktie von KKR steht inzwischen fast doppelt so hoch wie vor Ausbruch der Pandemie, heute - 0,3 % auf 64,44 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



