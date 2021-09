Tagesausblick für 17.09.: DAX steckt in Range fest. Hexensabbat könnte für Bewegung sorgen!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Gute Vorgaben aus den USA halfen den hiesigen Aktienbarometern zum Handelsauftakt ein wenig auf die Sprünge. Anschlusskäufe fehlten allerdings. Weder gute US-Einzelhandelszahlen noch der Anstieg des Philly Fed-Index annimierten zu neuen Engagements. So pendelten die Aktienbarometer im weiteren Tagesverlauf in einer engen Range. Der DAX schloss rund 0,5 Prozent fester im Bereich von 15.700 Punkten und der EuroStoxx50 0,8 Prozent höher bei 4.180 Punkten

Neu: Handeln Sie HVB Produkte bei unserem Partner Scalable Capital Broker dauerhaft ohne Orderprovision ab einem Ordervolumen von Euro 250! Mehr erfahren

Am Anleihemarkt zeigten die robusten US-Wirtschaftszahlen durchaus ihre Wirkung und sorgten für einen Anstieg der Renditen langfristiger Staatspapiere. Die Rendite 10jähriger US-Staatsanleihen stieg um rund fünf Punkte auf 1,35 Prozent. Die Renditen vergleichbarer europäischer Papiere zogen ebenfalls an. Die Reaktion bei den Edelmetallen ließ nicht lange auf sich warten. Der Goldpreis stürtzte rund 2,3 Prozent auf 1.750 US-Dollar nach unten und die Notierung für eine Feinunze Silber verlor gar 4,5 Prozent auf 22,75 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Der BVB plant eine Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von knapp 18,4 Millionen Aktien. Diese Nachricht machte die Freude über den gestrigen Sieg in der Champions League zunichte und drückte das Papier zweistellig nach unten. GEA Group gewinnt einen Großauftrag in den USA. Die Aktie konnte heute die gestrigen Verluste wieder ausgeleichen. K+S brach aus dem seit drei Monaten anhaltenden Seitwärtstrend nach oben aus. Die Zahl der Neuzulassungen in Europa sind im Juli und August gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 23 Prozent gesunken. Die Anteilsscheine Von BMW, Daimler und VW legten daraufhin den Rückwärtsgang ein. Wacker Chemie erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr. Der MDAX-Wert gab dennoch leicht nach.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Solactive Deutscher Maschinenbau Index sowie der Deutsche Aufsteiger Index. Am kommenden Montag kommt es zum großen Indexwechsel. So manche Investoren haben ihre Portfolios vorab schon angepasst.

Morgen ist großer Verfallstermin. Es kann also zu stärkeren Schwankungen kommen.

Wichtige Termine

Deutschland - Leistungsbilanz Euro-Zone, Juli

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, August endgültig

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.730/15.800/15.840 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.480/15.520/15.600/15.650 Punkte

Der DAX eröffnete mit einem Gap nach oben und verbesserte sich zeitweise bis auf 15.745 Punkte. Zum Handelsschluss bröckelten allerdings die Gewinne wieder. Damit steckt der Index in der Seitwärtsrange zwischen 15.650 und 15.730 Punkte fest. Der Ausbruch aus der Bandbreite könnte die Initialzündung für den nächsten Trend geben. Gelingt der Ausbruch nach oben besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.840. Auf der Unterseite droht eine Konsolidierung bis 15.520 Punkte.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 06.07.2021- 17.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.09.2014- 16.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR7S4V 6,58 13.400 16.600 18.11.2021 DAX Index HR85YT 5,81 11.200 16.400 18.11.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.09.2021; 17:48 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 17.09.: DAX steckt in Range fest. Hexensabbat könnte für Bewegung sorgen! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).