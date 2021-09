Argenta, das einzige weltweite Unternehmen für kombinierte Auftragsforschung (CRO) und Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) mit Spezialgebiet Tiergesundheit, meldete heute die Übernahme von Klifovet, dem führenden CRO und Beratungsunternehmen für Zulassungsfragen in Europa. Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Der Gründer und CEO von Klifovet, Dr. Klaus Hellmann, wird Klifovet weiterhin leiten und Mitglied des Führungsteams von Argenta werden.

1997 von Dr. Klaus Hellmann gegründet, hat sich Klifovet mit Sitz in München in der Tiergesundheitsbranche mit seinen fundierten Fachkenntnissen in der klinischen Forschung und Zulassungsfragen einen hervorragenden Ruf erworben. Mit ihrer erfolgreichen Beteiligung an Hunderten von Studien waren die Expertise und Kenntnisse der rund 50 Mitarbeiter des Unternehmens ausschlaggebend für zahlreiche Marktzulassungen pharmazeutischer, biologischer, immunologischer und neuartiger Therapien. Zum Kundenstamm gehören die weltweit führenden Unternehmen für Tiergesundheit und -ernährung sowie mehrere vielversprechende Start-ups.

"Die Übernahme von Klifovet und die Expansion in die EU sind Teil der Wachstumsstrategie von Argenta, die unseren Kunden die Möglichkeit einer nahtlosen, weltweiten Produktentwicklung vom Molekül bis zum Markt bieten", sagte Ben Russell, CEO von Argenta. "Insbesondere teilen Argenta und Klifovet strategische und kulturelle Werte, die auf Kundenorientierung, Teamarbeit, Partnerschaft und Innovation basieren. Sehr gerne begrüße ich Klifovet als geschätztes Mitglied der Argenta Group, um gemeinsam an der Weiterentwicklung der Tiergesundheit zum Nutzen unserer Kunden zu arbeiten."

Als weltweiter, vollwertiger strategischer Partner wird das zusammengeschlossene Unternehmen Innovationen fördern und große und kleine Unternehmen für Tiergesundheit und -ernährung unterstützen. Klifovet wird insbesondere das Clinical Regulatory Services Team von Argenta in den Vereinigten Staaten ergänzen, das einzigartiges Fachwissen und Zugang zum größten transatlantischen CRO-Angebot für Tiergesundheit bietet.

"Der Zusammenschluss mit der Argenta Group steht voll und ganz im Einklang mit der Vision von Klifovet, der führende internationale Full-Service-Anbieter für die Entwicklung und Pflege von Produkten für Tiergesundheit, Ernährung und Wohlbefinden zu werden. Die beiden führenden CROs mit Präsenz in der EU und den USA, kombiniert mit dem Know-how und den Fähigkeiten bei Herstellung, Dienstleistungen rund um die Zulassung, Projektmanagement und Produktentwicklung, schaffen die weltweit führende CDMO und CRO für Tiergesundheit. Dies bietet sowohl unseren Kunden als auch unseren Mitarbeitern einzigartige und ausgezeichnete Möglichkeiten. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dies eine perfekte Kombination ist, und freue mich auf eine tolle Zukunft in der Argenta Group", sagte Klaus Hellmann, CEO von Klifovet.

Argenta wurde bei der Transaktion von der weltweiten Consultingfirma Stonehaven Consulting AG mit Schwerpunkt Tiergesundheit beraten.

Über Argenta

Gegründet 2006 in Neuseeland, arbeiten die talentierten, vielseitigen und engagierten Mitarbeiter von Argenta täglich daran, Kunden auf der ganzen Welt mit Spitzenleistungen für Tiergesundheit zu betreuen. Mit Forschungs- und GMP-Produktionsstätten in Neuseeland, den Vereinigten Staaten und Großbritannien ist Argenta als einziges weltweites Unternehmen für Auftragsforschung (CRO) und Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO), das sich der Tiergesundheit widmet, hervorragend positioniert. Argenta arbeitet vom "Molekül bis zum Markt" in Partnerschaft mit Kunden aller Größen aus allen Teilen der Welt, um deren Bedürfnisse in den Bereichen Forschung und Entwicklung, klinische Forschung, Zulassung, Scale-up und Produktion im Verlauf der Entwicklung von Tierarzneimitteln zu unterstützen. Weitere Informationen über Argenta finden Sie unter www.argentaglobal.com

Über Klifovet

Die Klifovet AG mit Sitz in München wurde 1997 gegründet. Das Full-Service-Unternehmen für Auftragsforschung und Entwicklung (CRO) bietet Hilfe in Zulassungsangelegenheiten, präklinische und klinische Studien, GMP-konforme Herstellung einschließlich klinischer Verbrauchsmaterialien, Qualitätssicherung, Datenmanagement und statistische Analysen für die Branche der Tiergesundheit und -ernährung. Sofern relevant, stellt das Unternehmen sicher, dass die Dienstleistungen den Anforderungen von VICH GCP, GLP, GCP, GMP, GPhVP und ISO 9001 entsprechen. Klifovet unterstützt seine Kunden in allen Aspekten der Entwicklung und Pflege von Produkten für den Markt der Tiergesundheit und -ernährung. Weitere Informationen über Klifovet finden Sie unter www.klifovet.com.

