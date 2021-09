Nikola Motors startet endlich Produktion des batteriebetriebenen Trucks Nikola Tre und hat damit sogar Daimler überholen können.Das US-amerikanische Start-up Nikola Motors (US6541101050) beginnt mit der Produktion in Ulm. Zusammen mit dem Partner Iveco sollen im deutschen Werk ab Ende diesen Jahres die ersten e-Lastwagen des Unternehmens ausgeliefert werden.Das erste Model, das von Nikola zur serienreife geführt wurde und auch ausgeliefert werden soll, hört auf den Namen Nikola Tre und ist ein batteriebetriebener mittelschweren Lkw. Nikola One und Two ...

