Paris (ots/PRNewswire) -VivaTech, Europas größte Startup- und Tech-Veranstaltung, wird vom 15. bis 18. Juni 2022 in Paris und weltweit online zu ihrer sechsten Auflage zurückkehren.VivaTech bestätigt den Erfolg seines 2021 eingeführten Hybridformats, indem es dieses Erlebnis im nächsten Jahr erneuert und bereichert. Bei ihrer 5. Ausgabe im vergangenen Juni versammelte die VivaTech mehr als 140.000 Besucher, davon 26.000 persönlich, und erreichte mehr als 119 Millionen Menschen in 149 Ländern, die dank einer reichhaltigen Sammlung von mehr als 500 außergewöhnlichen Innovationen, 1400 Ausstellern, von denen 60 % persönlich anwesend waren, sowie 400 Rednern aus aller Welt, darunter Tim Cook (Apple), Eric S. Yuan (Zoom) und Mark Zuckerberg (Facebook), 1,7 Milliarden Besucher anzogen."Nach einer außergewöhnlichen Ausgabe 2021 bereichern wir das Veranstaltungserlebnis für unsere Besucher und Partner weiter, sowohl persönlich als auch digital. Die Wiederaufnahme von Kontakten und die Zusammenführung der größten Innovationsakteure aus der ganzen Welt bleiben unsere Priorität, ebenso wie die Fortsetzung unserer Schlüsselrolle als Katalysator für die digitale Transformation und das Wachstum von Start-ups. In einer Welt, die sich im Umbruch befindet, erscheint uns unsere Aufgabe, Innovation in den Dienst wichtiger gesellschaftlicher, ökologischer, wirtschaftlicher und menschlicher Fragen zu stellen, wichtiger denn je", erklären Julie Ranty, Geschäftsführerin von VivaTech, Maurice Lévy und Pierre Louette, Co-Präsidenten.In der Zwischenzeit öffnet VivaTech seine digitale Plattform für alle und stellt mehr als 200 Stunden an Konferenzen, Workshops und Startup-Pitches, die die 5. Ausgabe zu einem Erfolg machten, kostenlos zur Verfügung. Alle diese Inhalte sind auf app.viva technology.com zu finden.Viva Technology ist Europas größtes Startup- und Tech-Event. Wir sind ein starker globaler Katalysator für die digitale Transformation und das Wachstum von Start-ups. Jedes Jahr bringt VivaTech in Paris und online die größten Wirtschaftsführer, Start-ups, Investoren, Forscher und Innovatoren zusammen, um einen positiven Wandel in der Wirtschaft und für die Gesellschaft zu bewirken.Mehr Informationen unterhttps://vivatechnology.com/media/ und @VivaTechsales@vivatechnology.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1626846/Viva_Tech_2021___Spot_robot.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1626845/Viva_Technology_Logo.jpgOriginal-Content von: Viva Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128000/5022481