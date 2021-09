DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Rally bei Lagardere und Airlines

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester sind Europas Börsen am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Die meisten Branchen schlossen im Plus. Gute US-Konjunkturdaten stützten zwar die Stimmung, trieben aber die Inflationserwartungen und damit die Renditen nach oben. Im Fokus steht nun der Große Verfalltermin der September-Derivate an den internationalen Terminbörsen am Freitag. Er könnte wieder zu volatilen Kursbewegungen führen.

Dazu steht in Deutschland die große DAX-40-Reform an, ab Montag werden zehn neue Mitglieder aufgenommen. Am Donnerstag erfreute sich der DAX der ungewöhnlichen Zahl von 31 Mitgliedern. Denn die Conti-Tochter Vitesco wurde abgespalten und notierte für nur einen Tag im Index. Der DAX kletterte um 0,2 Prozent auf 15.652 Punkte, der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,6 Prozent auf 4.170 Zähler. Die deutliche Outperformance hatte er den sehr starken Reiseaktien zu verdanken.

Conti mit Vitesco-Abspaltung

Das Vitesco-Debüt fiel - wie häufig - mau aus: Die Aktie startete mit einem ersten Kurs von 59,80 und schloss bei 58,90 Euro. Gleichzeitig verloren Conti-Aktien optisch um 16 Prozent. In der Gesamtsumme ging es für einen Altaktionär um 5,7 Prozent nach unten. Denn wer am Vortag fünf Conti-Aktien im Depot hatte, hält aktuell ein Gesamtpaket von fünf Conti- plus einer Vitesco-Aktie.

Allerdings sahen Händler die Verursacher des Kursrückganges in börsengehandelten Fonds (ETF). Sie dürften die Vitesco-Aktie nicht halten, wenn sie sich nur am DAX-Index orientierten. Daher seien sie bis zum Schlusskurs ausgestiegen. Am Freitag werde dann die Verkaufswelle dieser Marktteilnehmer ausgelaufen und Luft für eine Erholung sein, hieß es. Unter dem Kursminus litten indes auch die Titel von Großaktionär Schaeffler, die 4,5 Prozent verloren.

Vivendi sorgt für Hausse bei Lagardere

Eine Hausse von fast 20 Prozent auf 23,28 Euro legte der französische Medienkonzern Lagardere hin. Denn Vivendi übernimmt den Anteil des aktivistischen Investors Amber Capital an Lagardere für 24,10 Euro je Aktie. Damit steigt die Beteiligung von Vivendi auf 45,1 Prozent, womit das Unternehmen zu einem öffentlichen Pflichtangebot für Lagardere gezwungen ist. Vivendi schlossen 0,6 Prozent höher.

Kursgewinner in Europa war der Stoxx-Sektor-Index Reise & Freizeit mit 3,4 Prozent Plus. Hier trieb die Aussicht, dass viele Reiseziele von der britischen roten Liste der besonders coronabelasteten Gegenden gestrichen werden. Ryanair sprangen um 8,3 Prozent, Easyjet um 7,2 Prozent und IAG um 4 Prozent.

Im DAX kletterten Henkel um 0,8 Prozent. Hier hat die Deutsche Bank die Einstufung auf "Buy" nach "Hold" erhöht. Vor allem die Nachfrage der Automobilindustrie sehen die Analysten als Umsatztreiber. Konjunkturaktien wie Siemens stiegen um 2,1 Prozent und Covestro um 1,2 Prozent.

Suse zogen um 5,9 Prozent an. Der IT-Dienstleister hatte die Prognose nach oben genommen. Die Suse-Aktie steigt zudem am Freitagabend in den TecDAX und den SDAX auf. Borussia Dortmund brachen um fast 12 Prozent ein. Das Fußball-Unternehmen braucht Geld und hatte mit einer Kapitalerhöhung negativ überrascht.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 4.169,87 +23,93 +0,6% +17,4% Stoxx-50 3.552,69 +7,87 +0,2% +14,3% Stoxx-600 465,95 +2,04 +0,4% +16,8% XETRA-DAX 15.651,75 +35,75 +0,2% +14,1% FTSE-100 London 7.027,48 +10,99 +0,2% +8,6% CAC-40 Paris 6.622,59 +38,97 +0,6% +19,3% AEX Amsterdam 798,15 +3,96 +0,5% +27,8% ATHEX-20 Athen 2.193,71 +17,24 +0,8% +13,4% BEL-20 Brüssel 4.150,92 +25,83 +0,6% +14,6% BUX Budapest 52.331,31 +13,40 +0,0% +24,3% OMXH-25 Helsinki 5.568,00 -5,26 -0,1% +21,4% ISE NAT. 30 Istanbul 1.514,93 -3,08 -0,2% -7,4% OMXC-20 Kopenhagen 1.806,87 +16,63 +0,9% +23,3% PSI 20 Lissabon 5.347,99 -10,65 -0,2% +9,0% IBEX-35 Madrid 8.733,70 +98,30 +1,1% +8,2% FTSE-MIB Mailand 25.963,93 +201,83 +0,8% +15,9% RTS Moskau 1.755,64 -11,03 -0,6% +26,5% OBX Oslo 1.018,03 -1,28 -0,1% +18,5% PX Prag 1.301,98 +6,82 +0,5% +26,8% OMXS-30 Stockholm 2.344,03 +19,28 +0,8% +25,0% WIG-20 Warschau 2.357,28 +2,05 +0,1% +18,8% ATX Wien 3.650,59 -12,49 -0,3% +31,2% SMI Zürich 12.028,44 +43,61 +0,4% +12,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,30 +0,01 +0,27 US-Zehnjahresrendite 1,33 +0,03 +0,41 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 10:52 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1762 -0,5% 1,1774 1,1816 -3,7% EUR/JPY 129,00 -0,2% 128,79 129,27 +2,3% EUR/CHF 1,0884 +0,1% 1,0875 1,0869 +0,7% EUR/GBP 0,8533 -0,1% 0,8521 0,8537 -4,5% USD/JPY 109,67 +0,3% 109,38 109,39 +6,2% GBP/USD 1,3787 -0,4% 1,3818 1,3842 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,4529 +0,4% 6,4435 6,4279 -0,8% Bitcoin BTC/USD 48.094,26 -0,2% 48.144,01 48.040,26 +65,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,22 72,61 -0,5% -0,39 +50,4% Brent/ICE 75,15 75,46 -0,4% -0,31 +47,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.754,43 1.794,01 -2,2% -39,58 -7,6% Silber (Spot) 22,77 23,83 -4,4% -1,05 -13,7% Platin (Spot) 937,95 949,50 -1,2% -11,55 -12,4% Kupfer-Future 4,28 4,40 -2,9% -0,13 +21,3% ===

September 16, 2021 12:16 ET (16:16 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.