Das Thema Wasserstoff ist derzeit in aller Munde. So betonen Politiker aller seriösen Parteien im unter Volldampf laufenden Wahlkampf immer wieder, dass Wasserstoff vermutlich einen sehr, sehr großen Teil zur Energiewende beitragen muss und wird. Trotzdem bleiben die Effekte auf die Platzhirsche der Branche bislang aus. So muss beispielsweise der norwegische Elektrolyseur-Spezialist Nel ASA heute erneut heftige Verluste hinnehmen, womit sich nun noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...