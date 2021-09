In den letzten Wochen hat die Valneva-Aktie stark von der Hoffnung profitiert, dass der Covid-19-Impfstoff mit dem Namen VLA2001 endlich auf den Markt kommt. Dieser wird bereits seit einigen Monaten entwickelt und befindet sich nun in der dritten Phase, in welcher die Wirksamkeit final geprüft wird. Dementsprechend stieg der Kurs vor wenigen Wochen sogar auf knapp 30 Euro. Das entspricht einem immensen Anstieg im Vergleich zum Beginn der Pandemie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...