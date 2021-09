Straubing (ots) -



Die Juden in Deutschland müssen abermals zur Kenntnis nehmen, dass sie permanent damit rechnen müssen, Opfer von Gewalt zu werden. Rechtsextreme schüren antisemitischen Hass, Islamisten in manchen Moscheen oder in arabischen Fernsehsendern ebenso. Dagegen lässt sich mit politischen Floskeln nichts ausrichten. Da helfen nur die Härte und die Entschlossenheit des Rechtsstaats und der wehrhaften Demokratie, aber auch eine bessere Integration. Gerade junge Männer gieren nach Selbstbestätigung. Sie brauchen Respekt und Angebote. Zugleich muss klar sein: Mit Antisemitismus wird eine Grenze überschritten, die nicht verhandelbar ist.



