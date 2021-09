DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

The NAGA Group AG: Apeiron Investment Group von Christian Angermayer und Fosun bündeln Kräfte, um NAGA Wachstum weiter voranzutreiben



16.09.2021

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Apeiron Investment Group von Christian Angermayer und Fosun bündeln Kräfte, um NAGA Wachstum weiter voranzutreiben - Naga hat eine 10 % Kapitalerhöhung durch mit einem Gesamterlös in Höhe von ca. von EUR 22,7 Millionen beschlossen - Apeiron mit Elevat3-Venture-Strategie wird Aktien von Fosun und weiteren bestehenden Aktionären erwerben, um ca. 22% an NAGA zu halten - NAGA auf Kurs von 100% Umsatzwachstum im Jahr 2021 - Wachstum wird durch zusätzliche Finanzierung noch beschleunigt Hamburg, 16. September 2021 - Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter des sozialen Netzwerks für Trading, Kryptowährungen und Zahlungen NAGA.com, gibt ihre bisher größte Eigenkapitalfinanzierungsrunde bekannt und begrüßt Apeiron Investment Group Ltd, die private Investmentgesellschaft des Unternehmers und Investors Christian Angermayer sowie Igor Lychagov, Gründer von Exness (eine der weltweit größten Brokerage-Firmen mit einem monatlichen Handelsvolumen von USD 1 Billion) als neue strategische und langfristige Investoren. Hauck und Aufhäuser hat die Transaktion als Sole Bookrunner begleitet. Zusätzlich zur Beteiligung an der Kapitalerhöhung hat Apeiron mit seiner Elevat3-Strategie, die in Partnerschaft mit Peter Thiels Founders Fund operiert, einen Aktienkaufvertrag zum Kauf eines Aktienpakets von der FOSUN Group abgeschlossen und steht in Verhandlungen über den Hinzuerwerb weiterer Aktien von anderen Aktionären. Diese Transaktionen unterliegen behördlichen Genehmigungen. Insgesamt und nach vollständigem Abschluss strebt Apeiron eine Beteiligung von ca. 22% an NAGA an. Nach der strategischen Investition soll der Aufsichtsrat auf der kommenden Hauptversammlung von vier auf fünf Mitglieder aufgestockt werden. Die Gesellschaft wird vorschlagen, Christian Angermayer als neues Aufsichtsratsmitglied zu wählen. Um die anstehende Hauptversammlung um diesen Tagesordnungspunkt ergänzen zu können wurde der Hauptversammlungstermin vom 23. September 2021 auf den 11. Oktober 2021 verschoben. Benjamin Bilski, Gründer und CEO sagt: "Wir freuen uns, Apeiron mit seiner Elevat3-Strategie als neuen strategischen Partner begrüßen zu dürfen. Wir haben in den letzten Jahren sehr hart gearbeitet und diese Partnerschaft ist für uns ein absoluter Meilenstein. Bereits heute hat NAGA mehr als 1 Million registrierte Konten, ist in mehr als 100 Ländern tätig und ist auf dem besten Weg, den Umsatz 2021 um mehr als 100% gegenüber 2020 zu steigern. Und das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass das Wachstum von NAGA mit dem Erlös der aktuellen Kapitalerhöhung und mit dem strategischen Input unserer neuen Aktionäre beschleunigt werden kann. " Christian Angermayer kommentiert: "NAGA ist einer der am stärksten wachsenden Neo-Broker weltweit. Das Unternehmen hat eindrucksvoll bewiesen, dass die Kombination von Social Media, Investitionen, Kryptowährungen und Zahlungen auf einer Plattform eine neue Generation von Investoren anzieht, die an eine einfache Benutzererfahrung und alle Dienste nur einen Fingertipp entfernt gewöhnt sind. Dieser Retail-Investmentmarkt wächst schnell und bietet ein enormes Potenzial. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Gründern, dem Vorstand, Igor und Fosun."



Alan Liu, globaler Partner von Fosun und Aufsichtsratsmitglied NAGA: "Wir freuen uns sehr, mit Christian zusammenzuarbeiten, der eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau globaler Technologie-Champions vorweisen kann. Wir fühlen uns auch sehr geehrt, Igor Lychagov an unserem Investorentisch begrüßen zu dürfen, seine Erfahrung im Retail-Brokerage ist wirklich unübertroffen." NAGA gibt außerdem die neue Investor-Relations-Website bekannt. Auf https://www.group.naga.com wird das Unternehmen Anlegern detaillierte Informationen über das Unternehmen und seine Performance bereitstellen und regelmäßig Unternehmenspräsentationen, Trading Updates und Videos bereitstellen. ###

Über NAGA NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen Mastercard reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.

