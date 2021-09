Nicht nur für den Nasdaq 100 geht es heute zumindest zeitweise deutlich abwärts. Der Goldpreis fällt rund zwei Prozent und sinkt damit auf den niedrigsten Stand seit Mitte August. Am Nachmittag war der Preis für eine Feinunze an der Börse in London auf 1753 US-Dollar gesunken. Am Morgen wurden noch knapp 1800 Dollar fällig.Der Grund für die aktuelle Schwäche ist derselbe wie bei Tech-Aktien. Der kräftige Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen drückte auf die Goldpreise. Die Festverzinslichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...