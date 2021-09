Im Jahr 1181 dokumentierten Sternengucker einen neuen Lichtpunkt, der so hell wie der Saturn strahlte und nach sechs Monaten erlosch. Jetzt bringen ihn Forschende mit einer noch ungeklärten Supernova in Verbindung. Chinesischen und japanischen Himmelsbeobachtern verdankt die Forschung die Möglichkeit, die fünfte bekannte, aber bis dato ungeklärte Supernova in unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, nachzuvollziehen. Die hatten nämlich penibel aufgeschrieben, dass sie in der Zeit vom 6. August 1182 bis zum 6. Februar 1182 eine Lichtquelle am Himmel ausmachen konnten. Historische Aufzeichnungen bringen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...