Peking (ots/PRNewswire) -Autohome Inc. (2518.HK/ATHM.US) hielt am 15. September 2021 seinen Investorentag 2021 in Peking ab. An dieser Veranstaltung nahmen Investoren und Analysten von Morgan Stanley, Credit Suisse, CITIC Securities, China Securities, Harvest Fund und anderen bekannten internationalen und inländischen Investmentinstituten sowie Journalisten verschiedener Finanz- und Wirtschaftsmedien teil.Der Vorstandsvorsitzende und CEO von Autohome, Herr Quan Long, präsentierte die strategischen Initiativen des Unternehmens und spielte eine führende Rolle beim Austausch zwischen den Gästen und dem Management.Long Quan wies darauf hin, dass der chinesische Automobilmarkt drei Phasen durchlaufen hat, vom explosiven Wachstum über ein stabiles Wachstum bis hin zur strukturellen Anpassung. In Kürze wird hier ein Markt für Gebrauchtfahrzeuge entstehen, der sich nach einer langen Erkundungs- und Vorbereitungsphase stetig entwickeln wird. Angesichts dieses neuen Trends können die Teilnehmer an Chinas Auto-Ökosystem diese riesige neue Chance nicht nutzen, indem sie nur ihre bisherige Erfahrung einsetzen. Verbraucher, Erstausrüster (OEM) sowie vor- und nachgelagerte Industrieketten benötigen dringend Maßnahmen und Innovationen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Daher hat Autohome, nachdem es seine Medien-, Plattform- und intelligenzorientierte Transformation abgeschlossen hat, ein strategisches Upgrade für das Auto-Ökosystem geplant: Autohome + Ping An duale Ökologie, die umfassende Dienstleistungen für Kunden, Erstausrüster (B1) und alle Arten von Akteuren (B2) im Auto-Ökosystem bietet.Autohome hat eine vollständige Abdeckung der Verbrauchergruppen "Fahrzeuge sehen - Fahrzeuge kaufen - Fahrzeuge nutzen" im Jahr 2020 realisiert. Im ersten Quartal 2021 erreichten die täglich aktiven Nutzer der mobilen App von Autohome 44,1 Millionen, ein Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die DAU von Autohome übertraf die des zweit- und drittplatzierten Anbieters in der Branche zusammengenommen und etablierte Autohome als die führende Internetplattform im Automobilbereich. Autohome wird ein umfassendes Dienstleistungssystem mit innovativen Methoden aufbauen, um mehr Verbraucher zu erreichen und mehr Szenarien abzudecken.Für die Erstausrüster (B1) ist Autohome ein Gleichgewicht zwischen der Schaffung von Grundlagen und der Suche nach neuem Wachstum. Während das Unternehmen seine Position als Nummer 1 auf dem Markt für vertikale Medien beibehält, hat es auch alle Aspekte seines Neugeschäfts ausgebaut.Um den Anforderungen aller Arten von Akteuren (B2) in der Autoökologie gerecht zu werden, wird Autohome ein Empowerer sein, der zu einer für beide Seiten vorteilhaften Entwicklung mit seinen Partnern beiträgt.Vorteile der Zusammenarbeit schaffen neue Chancen für neues WachstumLong Quan sagte, dass zwei Faktoren den Erfolg der strategischen Aufrüstung sicherstellen. Erstens hat Autohome als weltgrößte Internet-Autoplattform seit 16 Jahren viele Kunden und spielt eine führende Rolle in der Branche, unabhängig von der Nutzerreichweite, der Nutzerhaftung oder den vertikalen Inhalten und Spezialitäten. Zweitens setzt Ping An Insurance modernste Wissenschaft und Technologie ein, um seine Autoökologie zu kultivieren. Als wichtiger Teil dieser Ökologie nutzt Autohome die Vorteile der Zusammenarbeit mit Ping An voll aus, um gemeinsam die Auto-Service-Branche aufzubauen und zu verbessern.Long Quan sagte: "Wir sind voll und ganz darauf vorbereitet, uns den Herausforderungen des wettbewerbsorientierten Marktes und der strategischen Modernisierung zu stellen. Unser nächster Schritt wird sein, unsere Entwicklungsanstrengungen zu verdoppeln." Autohome wird sich um ein skaliertes Nutzerwachstum bemühen, einschließlich derjenigen, die Autos sehen, kaufen und nutzen, und die stärkste Medienkampagne für Autos in China entwickeln. Autohome wird auch ein breiteres Umsatzspektrum anstreben und 50 % der Neuwagenverkäufe an Kunden von Erstausrüstern im ganzen Land anstreben. Und schließlich wird Autohome zusammen mit seinen Partnern aus der Industrie weiterhin stark in den Bereichen digitales Marketing, Gebrauchtwagenhandel und Autoersatzteilmarkt sein und gleichzeitig zur Wiederbelebung und Umgestaltung der chinesischen Automobilindustrie beitragen.In Zukunft wird Autohome, geleitet und gestärkt durch Ping Ans "finanzielle und technische" Strategie und Vorteile, den Verbrauchern weiterhin hochwertige Dienstleistungen für den Autokauf und die Autonutzung anbieten und der florierenden Entwicklung der chinesischen Autoindustrie neue Impulse verleihen. Autohome wird die Integration und Digitalisierung der Autoindustrie beschleunigen und eine gesunde und nachhaltige Entwicklung des gesamten Auto-Ökosystems fördern.Pressekontakt:Xiaoxuan Wang+86-13910753538Original-Content von: Autohome, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149791/5022540