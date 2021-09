Große Tech-Giganten wie Apple, Microsoft oder Alphabet konnten in den letzten drei Monaten zweistellige Kurszuwächse verzeichnen. Doch laut dem Strategen Lance Roberts gibt es dafür einen Grund, der einigen Anlegern Grund zur Sorge bereiten könnte.? Lance Roberts erwartet Korrektur am Aktienmarkt ? Anleger parken ihr Geld in großen Tech-Aktien ? "Nicht das Ende der Welt"Im nächsten Jahr könnte dem Aktienmarkt eine deutliche Korrektur bevorstehen. Diese Meinung vertrat zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...