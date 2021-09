New York (ots/PRNewswire) -Die neue Kampagne, die von Shutterstock Studios und RSA Films produziert wurde, inspiriert Kreative, sich vorzustellen, was sie mit Shutterstocks Assets in den Bereichen Editorial, 3D, Musik, Studios und mehr schaffen könnenShutterstock, Inc. (NYSE:SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Anwendungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute den Start ihrer neuen Markenkampagne und des TV-Spots 100 % Shutterstock bekannt. Die TV-Kampagne, die ausschließlich mit Shutterstock-Inhalten erstellt wurde, zeigt die Fähigkeit der Kreativplattform, kreatives Potenzial von der Inspiration bis zum fertigen Produkt zu fördern und freizusetzen. Der TVC, der von den Shutterstock Studios und der RSA Films der Ridley Scott Creative Group koproduziert wurde, fragt Kreative: "Was können Sie mit 100 % Shutterstock kreieren?"Die Nachfrage nach kreativen Lösungen und Inhalten ist seit Beginn der Pandemie dramatisch gestiegen, was zu einem Bedarf an kosteneffizienteren und flexibleren Diensten geführt hat, die den Bedingungen der Telearbeit und Budgetbeschränkungen gerecht werden. Trotz des weit verbreiteten Zugangs zu Tools und Ressourcen für Kreative fehlt es an einem kohärenten Arbeitsablauf, so dass die Kreativen ständig zwischen verschiedenen Ressourcen wechseln müssen. 100 % Shutterstock ermöglicht es Kreativen, diese Herausforderung zu meistern, indem sie ihren gesamten Prozess auf einer Plattform beginnen und beenden und dabei volle Flexibilität beim kreativen Konzept behalten. Die Kampagne zielt darauf ab, den Umfang und die Wahrnehmung des gesamten Shutterstock-Angebots zu erweitern und den Wandel der Positionierung des Unternehmens von einem reinen Bildanbieter zu einer intelligenten Kreativplattform zu verdeutlichen."Es gibt keinen besseren Weg, Ihren Kunden zu zeigen, was Sie können, als es ihnen zu zeigen. Unser neuer Werbespot demonstriert die grenzenlosen kreativen Möglichkeiten, die man mit 100 % Shutterstock erreichen kann", sagt Rion Swartz, VP of Brand Marketing bei Shutterstock. "Shutterstock definiert neu, was Kreativität bedeutet und wie die Erstellung von Inhalten erfolgt. 100 % Shutterstock ist ein wichtiger Moment für die Marke, denn wir beweisen, dass wir ein innovativer kreativer Partner für Privatpersonen und Unternehmen jeder Größe sind. Unser Ziel ist es, die Wahrnehmung dessen zu erweitern, was Kreative mit unserem erstaunlichen Katalog an Assets tun können, und unsere Dienstleistungen hervorzuheben, mit denen Sie Ihre Ideen in die Tat umsetzen können. In unserem Werbespot geht es darum, alle Ressourcen zu feiern, die auf einer Plattform verfügbar sind - von redaktionellen und benutzerdefinierten Inhalten über unser Studio-Angebot bis hin zu Video, Musik und 3D-Rendering, die natürlich zu 100 % von Shutterstock stammen."Die Kampagne richtet sich an alle Kreativen, von Einzelpersonen bis hin zu globalen Unternehmen, und soll die Menschen dazu inspirieren, groß zu denken. Der TVC wurde von Shutterstock Studios koproduziert, einem im November 2020 gestarteten End-to-End-Kreativservice, der globale Produktionsdienstleistungen, datengesteuerte Content-Strategien, Brand Storytelling und Verstärkung für die einflussreichsten Marken und Agenturen von heute bietet.Darüber hinaus wurde die kreative Plattform von Shutterstock durch die jüngste Übernahme der führenden Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung gestärkt, PicMonkey und des KI-Musikunternehmens,Amper Music und dem Marktplatz für 3D-Inhalte,TurboSquid und die Gründung seiner neuen KI-Abteilung,Shutterstock.ai und der ProduktionsfirmaShutterstock Studios. Dadurch hat die Plattform den kreativen Prozess vereinfacht, indem sie eine große Vielfalt an frischen und relevanten Inhalten und Anwendungen an einem Ort zusammenführt, um Kreativen die Möglichkeit zu geben, etwas zu schaffen."Nach einem fantastischen Jahr für Shutterstock Studios, in dem wir TVCs, Branded Entertainment, soziale und digitale Inhalte für einige der weltweit größten Marken, Medienunternehmen und Agenturen produziert haben, war es eine unglaublich kreative und inspirierende Erfahrung, unsere eigene Shutterstock-Kampagne zu produzieren", sagte Aiden Darné, Head of Global Production bei Shutterstock Studios. "Es war eine der seltenen Gelegenheiten, ein großartiges kreatives Briefing mit innovativer Technologie zu kombinieren und einen TV-Spot zu produzieren, der komplett aus Shutterstock-Inhalten besteht. XR ist ein Wendepunkt für Filmemacher, und ich glaube, dass es bisher noch nicht so sehr für kommerzielle Inhalte genutzt wurde. Die Schaffung unserer Shutterstock-Welt wäre ohne diese Art von Technologie nicht möglich gewesen. Zumindest wäre es nicht annähernd so effektiv gewesen."Wir haben für diese Kampagne Bildmaterial aus allen Bereichen des Shutterstock-Geschäfts verwendet, und es war eine überzeugende Erinnerung daran, wie vielseitig und weitreichend unser Angebot für unsere Kunden weltweit ist."Die 100 % Shutterstock-Videokampagne wird zwischen dem 13. September und dem 12. Dezember 2021 laufen. Geplant und ausgeführt in Partnerschaft mit Horizon Media, werden die Zuschauer den Film auf 19 Top-Tier- und Nischen-Kabelsendern in den USA, auf Connected-TV-Plattformen wie Hulu, Roku und Amazon Fire TV sowie auf einer Vielzahl digitaler, sozialer und unternehmenseigener Kanäle wie YouTube, Facebook und Instagram sehen, die über mehrere Geräte abrufbar sind.Für weitere Informationen über Shutterstock besuchen Sie shutterstock.de.Hinweise an die Redaktion:Um unterstützendes kreatives Videomaterial und Bildmaterial zu sehen, besuchen Sie https://www.shutterstock.com/explore/one-hundred-percent.Credits:Media Agency: HorizonDirector: Juriaan BooijExecutive Producer: Mark InfanteRSA Producer: Lisa JosephCreative Director: Anastasia MarshallProduction Company: Shutterstock Studios and RSA FilmsDOP: Andreas NeoProduction Designer: Russell De RozarioPost: Final PixelSound: EclecticINFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCKShutterstock, Inc. (NYSE:SSTK), ist eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Anwendungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet. Shutterstocks umfassende Sammlung umfasst direkt und über seine Tochtergesellschaftenhochwertige lizenzierte Fotos,Vektoren,Illustrationen,Videos,3D-Modelle undMusik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1,8 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 380 Millionen Bilder und mehr als 22 Millionen Videoclips zur Verfügung.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Dem Unternehmen gehört auch PicMonkey, eine führende Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung; Offset, eineHigh-End-Bildsammlung Shutterstock Studios,ein End-to-End-Kreativshop PremiumBeat, eine kuratiertelizenzfreie Musik Bibliothek; Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle fürredaktionelle Bilder undVideos für die Medien der Welt; TurboSquid, ein führender3D-Inhaltsmarktplatz Amper Music, eineKI-gesteuerte Musikplattform undBigstock ein wertorientiertes Angebot für Aktienmedien.Für weitere Informationen besuchen Sie bittewww.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock aufTwitter und aufFacebook.INFORMATIONEN ZU RSA FILMSRSA Films ist eine weltweit tätige Produktionsfirma für Werbefilme, die von den Regisseuren Ridley und Tony Scott gegründet wurde.Seit über 50 Jahren produziert RSA Films innovative, preisgekrönte Kampagnen für Agenturen und Marken auf der ganzen Welt und ist bekannt für seine kreative Exzellenz und seine Produktionskompetenz.RSA Films hat seinen Sitz in London, Amsterdam, Los Angeles, New York, Hongkong und Greater China und verfügt über eine Liste führender globaler Kreativ- und Produktionstalente. Aufgrund solcher Risiken, Ungewissheiten und Faktoren können sich die tatsächlichen Ergebnisse von Shutterstock erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erläutert oder impliziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu diesem Datum und Shutterstock übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.