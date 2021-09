Ethereum gehört zu den Top-Gewinnern des Marktes - nach einer wahren Kurs-Rallye konnte der ETH-Preis erneut die 3600 US-Dollar knacken. Ein wichtiger Schritt für das Netzwerk, dessen Gründer Vitalik Buterin eine besondere Auszeichnung erhalten hat. Nachdem der Kurs in den letzten Tagen um mehr als 6 Prozent gestiegen war, konnte die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung diese wichtige Marke, die zuletzt am 7. September 2021 erreicht wurde, wieder überschreiten. Und auch der Ethereum-Gründer Vitalik Buterin spielt jetzt in der ersten Liga mit. Als Zeichen für die wachsende Macht der Kryptowährung ETH sichert sich Buterin einen...

