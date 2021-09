Noch im Frühjahr 2020 markierte der Euro gegenüber dem Schweizer Franken einen Tiefpunkt bei 1,0505 CHF, anschließend wechselte der Trend äußerst dynamisch in die entgegengesetzte Richtung und brachte erste Kursgewinne an 1,0915 CHF hervor. Im ersten Quartal dieses Jahres erfolgt eine zweite große Kaufwelle an 1,1151 CHF und somit eine mittelfristige Hürde knapp darüber gelegen. Zwischen Anfang März ...

