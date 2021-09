DJ Cimic: CPB-JV gewinnt 265 Mio AUD-Auftrag für Western Sydney Airport

SYDNEY (Dow Jones)--Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat einen Auftrag für Bauarbeiten am Western Sydney International Airport in Höhe von 265 Millionen australische Dollar (164,4 Millionen Euro) erhalten. Wie Cimic mitteilte, wurde CPB Contractors, das zur Cimic-Gruppe gehört, ausgewählt, zusammen mit dem Joint-Venture-Partner Acciona, Bau- und Belagsarbeiten am geplanten Flughafen auszuführen. Die Bauarbeiten werden zwei Jahre dauern. Der internationale Flughafen Western Sydney (Nancy-Bird Walton) soll laut Mitteilung Ende 2026 eröffnet werden.

Der Umfang der Arbeiten umfasst unter anderem die Bodenbeläge für Start- und Landebahn und Rollwege, Straßen, Landschaftsgestaltung und Bodenbeleuchtungssystem.

Laut Mitteilung ist dies das dritte Projekt, das der Flughafen Western Sydney an das Gemeinschaftsunternehmen vergibt.

