Barcelona, Spanien (ots) -· Grifols wird das bestehende Aktienkapital der Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings für 1,1 Milliarden Euro erwerben. Die Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings ist Eigentümerin von 90% der Biotest-Stammaktien und 1% der Biotest-Vorzugsaktien.· Die Transaktion bewertet das Eigenkapital von Biotest mit 1,6 Milliarden Euro. Grifols wird ferner ein freiwilliges Übernahmeangebot für die Aktien von Biotest unterbreiten.· Biotest ist ein deutsches börsennotiertes Gesundheitsunternehmen, das auf innovative Hämatologie und klinische Immunologie spezialisiert ist. Es verfügt über eine attraktive Pipeline neuartiger Proteine, die das Produktportfolio von Grifols ergänzen.· Die Bündelung der Kräfte von Biotest und Grifols wird die Verfügbarkeit von Plasmatherapien erhöhen und den Zugang von Patienten zu Plasmamedikamenten weltweit verbessern.· Diese Akquisition wird Grifols' Branchenpositionierung deutlich stärken, indem sie die Pipeline und die Marktstellung des Unternehmens forciert und erweitert und so die Wirtschaftlichkeit und die Margen im Bereich Plasma verbessert.· Es ist geplant, mit innovativen Therapien, Umsatz- und Kostensynergien zusätzlichen Wert zu schaffen und Umsatzwachstum und Margenexpansion voranzutreiben: mehr als 7 Milliarden Euro kombinierter Umsatz, mehr als 2 Milliarden Euro EBITDA, eine EBITDA-Marge von über 30% und ein Verschuldungsgrad von unter 3,5x bis 2024.· Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und weiteren Bedingungen und wird voraussichtlich bis zum Ende des ersten Halbjahres 2022 abgeschlossen sein.Grifols gab heute seine Vereinbarung mit Tiancheng International Investment Limited (ein in Hongkong registriertes Privatunternehmen) über den Erwerb von 100% der Aktien der Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG für 773 Millionen Euro und ein Darlehen in Höhe von 313 Millionen Euro bekannt. Die Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG ist die deutsche Gesellschaft, die 89,88% der Biotest-Stammaktien und 1,08% der Biotest-Vorzugsaktien hält.Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Gesundheitsbranche, das sich seit mehr als 110 Jahren der Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen widmet und Vorreiter im Bereich der aus Plasma gewonnenen Arzneimittel, der Transfusionsdiagnostik und der Lösungen für Krankenhausapotheken ist.Bei der Transaktion wurden das Eigenkapital und der Unternehmenswert von Biotest mit rund 1,6 Milliarden Euro bzw. 2 Milliarden Euro bewertet.Nach Abschluss der Transaktion wird Grifols indirekt 17.783.776 Stammaktien von Biotest besitzen, was etwa 89,88% der Stimmrechte und 44,94% des gesamten Aktienkapitals entspricht, sowie 214.581 Vorzugsaktien von Biotest, was etwa 0,54% des gesamten Aktienkapitals entspricht.Die von der Tiancheng International Investment Limited indirekt gehaltenen Stammaktien der Biotest wurden mit 43,00 Euro je Stammaktie und die Vorzugsaktien mit 37,00 Euro je Vorzugsaktie bewertet.Parallel zur Transaktion unterbreitet Grifols allen Aktionären der Stamm- und Vorzugsaktien ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot, um die verbleibenden Stamm- und Vorzugsaktien von Biotest für 43,00 Euro bzw. 37,00 Euro in bar zu erwerben.Diese Transaktion zeigt, wie Biotest und Grifols ihre Mission mit Leben erfüllen: gemeinsam die globale Verfügbarkeit von aus Plasma gewonnenen Therapien zu erhöhen und gleichzeitig die Bedürfnisse von Patienten auf der ganzen Welt zu erfüllen.Die Übernahme wird Grifols' Leistungsfähigkeit in der Branche erheblich stärken, indem sie den Zugang zu Medikamenten aus Plasma, die Pipeline und die Vertriebspräsenz verbessert. Darüber hinaus ermöglicht sie den Zugang zu neuen wissenschaftlichen und industriellen Kompetenzen. Sie wird zudem die Wirtschaftlichkeit von Grifols' Plasma und den Umsatz pro Liter verbessern, indem sie innovative Plasmaproteine einbringt, die das Umsatzwachstum und die Margenausweitung fördern.Parallel dazu wird Grifols seine Plasmabeschaffung durch 26 europäische Plasmazentren erweitern und diversifizieren und seine Aktivitäten und Umsätze in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) stärken.Raimon Grífols Roura, Co-CEO, betont: "Diese einzigartige Gelegenheit wird es Grifols und Biotest ermöglichen, einen neuen Meilenstein zu setzen und die Plasmabranche zu prägen. Sie wird unser bestehendes Portfolio an aus Plasma gewonnenen Therapien erweitern und die Entwicklung neuer Produkte auf die Überholspur setzen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Schaffung von Mehrwert für Patienten, Aktionäre und andere wichtige Stakeholder. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Biotest-Team."Víctor Grífols Deu, Co-CEO, stimmt dem zu und ergänzt: "Diese Transaktion bietet eine einmalige Chance, unser europäisches Innovationszentrum zu fördern und mit einem hervorragenden deutschen Unternehmen zusammenzuarbeiten, das für seine Expertise in der klinischen Entwicklung bekannt ist. Durch die Bündelung unserer Kräfte wollen wir innovative wissenschaftliche und plasmabasierte Entwicklungen vorantreiben, die letztlich den Patienten eine verbesserte Lebensqualität bieten."Die Transaktion unterliegt der Genehmigung der Aufsichtsbehörden und anderen Bedingungen. Sie wird voraussichtlich bis zum Ende des ersten Halbjahres 2022 abgeschlossen sein.Grifols beauftragte Osborne Clarke Spanien, Deutschland und Großbritannien und Proskauer Rose L.L.P als Rechtsberater sowie Nomura Securities International, Inc. und UBS Europe SE als Finanzberater.Eine ergänzende Akquisition zur Leistungssteigerung· Grifols und Biotest teilen ähnliche Werte und Unternehmenskulturen, die auf Ursprünge als Familienunternehmen zurückgehen· Verbesserte Wirtschaftlichkeit des Plasmas und höhere Einnahmen pro Liter durch Nutzung derzeit ungenutzter Proteine und des weltweiten Netzes von Plasmazentren von Grifols· Spürbare Steigerung der Umsätze und Gewinnmargen ab 2023 durch neue Produkteinführungen· Erhebliche Einnahmen und Kostensynergien für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von aus Plasma gewonnenen Therapien· Beschleunigte Produktentwicklungspipeline· Bessere geografische Balance bei der Plasmabeschaffung und den Einnahmen· Führende industrielle Kapazität von mehr als 20 Millionen Litern Plasma bis 2021· Bis 2024 erwartet Grifols einen kombinierten Umsatz von über 7 Milliarden Euro, ein EBITDA von über 2 Milliarden Euro, eine EBITDA-Marge von über 30% und einen Verschuldungsgrad von unter 3,5xÜber BiotestDie 1946 gegründete Biotest Aktiengesellschaft ist ein weltweit tätiges, an der Frankfurter Börse notiertes Unternehmen, das sich auf innovative Lösungen für die Hämatologie und klinische Immunologie spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dreieich (Deutschland) entwickelt, produziert und vermarktet biologische Arzneimittel mit Anwendungen in der Hämatologie, klinischen Immunologie und Intensivmedizin. Das aktuelle Portfolio des Unternehmens umfasst 12 verschiedene Produkte, die weltweit in mehr als 90 Ländern vertrieben werden. Biotest beschäftigt weltweit 1.928 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Als Teil einer breiteren Pipeline führt Biotest klinische Studien mit aus Plasma gewonnenem Fibrinogen (BT-524) zur Behandlung angeborener und erworbener Erkrankungen durch. Dazu gehört die AdFirst-Studie (Adjusted Fibrinogen Replacement Strategy) bei Patienten mit hohem Blutverlust bei Wirbelsäulenoperationen sowie bei Bauchoperationen zur Behandlung von Pseudomyxoma peritonei (PMP).Biotest führt außerdem eine klinische Studie über aus Plasma gewonnenes IgM-Konzentrat (Trimodulin, BT-588) für die Behandlung von Patienten mit schwerer, ambulant-erworbener Lungenentzündung (sCAP) durch.Zusätzlich zu Fibrinogen und IgM umfasst die Pipeline des Unternehmens auch weitere aus Plasma gewonnene Produkte.Biotest verfügt über eine Produktionskapazität von bis zu 1,5 Millionen Litern Plasma pro Jahr, die durch das Biotest Next Level Project verdoppelt werden soll. Das Netzwerk der Plasmazentren umfasst 26 europäische Standorte in Deutschland, der Tschechischen Republik und Ungarn.Im Jahr 2020 erzielte Biotest einen Umsatz von 484 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 108 Millionen Euro.Die wichtigsten Kennzahlen der TransaktionDie Übernahme in bar entspricht einem Aufschlag von 23% auf den 30-Tage-VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis) der Biotest-Stammaktien und einem Gesamtpreis von rund 2 Milliarden Euro, einschließlich der Übernahme der Nettoverschuldung von Biotest.Zur Finanzierung der Transaktion hat Grifols eine unbesicherte Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 2 Milliarden Euro erhalten, die von BofA Securities bereitgestellt wurde.Grifols plant, seine Finanzierungsmöglichkeiten für unbesicherte Schulden zu prüfen.Grifols ist sehr zuversichtlich, dieses Deleveraging-Profil zu erreichen, indem es alle ihm zur Verfügung stehenden Instrumente einsetzt, sofern dies erforderlich ist. Grifols erwartet keine bedeutenden Fusionen und Übernahmen oder Bardividenden, bis der Verschuldungsgrad unter 4x liegt.Über GrifolsGrifols ist ein globales Healthcare-Unternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen auf der ganzen Welt einsetzt. Seine vier Geschäftsbereiche - Bioscience, Diagnostic, Hospital und Bio Supplies - entwickeln, produzieren und vermarkten innovative Lösungen und Dienstleistungen, die in mehr als 100 Ländern verkauft werden.Als Pionier in der Plasmabranche betreibt Grifols ein wachsendes Netzwerk von Spendezentren weltweit. Es verarbeitet gesammeltes Plasma zu unentbehrlichen Medikamenten zur Behandlung seltener, chronischer und manchmal lebensbedrohlicher Krankheiten. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols auch ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die die Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion erhöhen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Geräte, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und medizinischem Fachpersonal ermöglichen, effizient eine fachkundige medizinische Versorgung zu leisten.Grifols, mit fast 24.000 Mitarbeitern in 30 Ländern, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.Im Jahr 2020 belief sich der sozio-ökonomische Effekt von Grifols in seinen Kerngeschäftsländern auf 7,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen schuf außerdem 140.000 Arbeitsplätze, einschließlich indirekter und induzierter Arbeitsplätze.Die Klasse-A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen Aktien der Klasse B von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der US-amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert.Für weitere Informationen über Grifols besuchen Sie bitte www.grifols.com. (http://www.grifols.com/)Pressekontakt:Investor Relations:inversores@grifols.cominvestors@grifols.comTel. +34 93 571 02 21Medienkontakte:Duomo Comunicación - Grifols PressestelleRaquel LumbrerasRaquel_lumbreras@duomocomunicacion.comBorja GómezBorja_gomez@duomocomunicacion.comTel. +34 91 311 92 89 - 91 311 92 90Grifols Pressestelle Medienmedia@grifols.comTel. +34 571 00 02Grifols Pressestelle DeutschlandRüdiger Litzbalitzba@delta-communications.deTel. +49 151 2122 9144Original-Content von: Grifols, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62216/5022587