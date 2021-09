The following instruments on XETRA do have their first trading 17.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.09.2021Aktien1 CA60273M1059 MineHub Technologies Inc.2 CA97818W1077 WonderFi Technologies Inc.3 DE000A3E5DK9 zooplus AG z.Verk4 US83548F2002 Sonim Technologies Inc.5 CA77637H1010 RooGold Inc.Anleihen1 XS2388560604 Chile, Republik2 XS2387356459 Sinochem Offshore Capital Company Ltd.3 USX3R81EAA80 Ungarn, Republik4 XS2386592484 Adecco International Financial Services B.V.5 XS2386592567 Adecco International Financial Services B.V.6 US168863DU93 Chile, Republik7 XS1924249680 Fantasia Holdings Group Company Ltd.8 XS2382845894 Stonewater Funding PLC9 USX3R81EAB63 Ungarn, Republik10 XS2388910270 DIC Asset AG11 AU3CB0283190 Landwirtschaftliche Rentenbank12 AU3SG0002561 Queensland Treasury Corp.13 DE000DD5AX58 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank14 DE000DD5AX66 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank15 DE000DD5AX33 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank16 DE000DD5AX41 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank17 ES0457089029 Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito18 XS2388161650 International Development Association19 XS2388182573 Smurfit Kappa Treasury PUC20 US900123DD96 Türkei, Republik21 DE000NLB3UX1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-22 US86562MCH16 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.23 US86562MCJ71 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.24 XS2387703866 TCS Finance DAC25 XS2388141892 Adecco International Financial Services B.V.26 FR0014005HY8 Air Liquide Finance S.A.27 FR0014005J14 Crédit Agricole S.A.28 US45604HAK32 Industrial Bank of Korea29 XS2239639433 Mail.Ru Group Ltd.30 XS2387368975 Sinochem Offshore Capital Company Ltd.31 XS2387357341 Sinochem Offshore Capital Company Ltd.32 USP8718AAN65 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.33 US0641598K52 The Bank of Nova Scotia34 XS2386558113 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.35 US10373QBS84 BP Capital Markets America Inc.36 EU000A3KWCF4 Europäische Union37 XS2384582263 Isle of Man38 US47837RAD26 Johnson Controls International/Tyco Fire & Security Finance39 BE0002820018 KBC Groep N.V.40 XS2388457264 Kreditanstalt für Wiederaufbau41 DE000HLB27S0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale42 DE000HLB26K9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale43 DE000HLB26J1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale44 DE000HLB26H5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale45 XS2388449758 Nationale-Nederlanden Bank N.V.46 XS2388183381 Smurfit Kappa Treasury PUC47 US0641598J89 The Bank of Nova Scotia48 XS2386583145 Ungarn, Republik