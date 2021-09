Upstart (WKN: A2QJL7) legte einen sensationellen Börsenstart hin! Das Wachstumspotenzial erscheint gewaltig. Doch letztlich sollten wir das Business wirklich verstehen, in das wir Geld anlegen. Zu einem Kurs von umgerechnet gerade einmal 17,02 Euro ging Upstart im Dezember 2020 an die Börse. Heute, rund neun Monate später, steht die Aktie bei 242,00 Euro (Stand: 16. September 2021). Das bedeutet ein sagenhaftes Plus von 1.321,9 %! Was steckt hinter Upstart? Upstart betreibt eine cloudbasierte Plattform ...

