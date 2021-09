Das amerikanische Wasserstoff-Unternehmen Plug Power (WKN: A1JA81) hat am 14.09.21 verkündet, dass es nach Europa expandieren möchte und sein europäisches Hauptquartier in Deutschland errichten wird. Die Eröffnung soll bereits im Jahr 2022 erfolgen. Könnten diese Nachrichten der zuletzt schwächelnden Aktie von Plug Power neuen Auftrieb verleihen? Details zum neuen europäischen Hauptquartier Das neue Hauptquartier soll in Nordrhein-Westfalen entstehen und eine Fläche von ungefähr 6.500 Quadratmeter ...

