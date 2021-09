Starke US-Konjunkturdaten haben in den USA zu einem Anstieg der Renditen geführt und den Goldpreis um über zwei Prozent abstürzen lassen.Sowohl die Einzelhandelsumsätze für den Monat August, die gegenüber dem Vormonat ein unerwartetes Plus von 0,7 Prozent ausgewiesen hatten, als auch der stärker als erwartet ausgefallende Konjunkturausblick der Philadelphia Fed waren hierfür hauptverantwortlich. Aufgrund der starken US-Wirtschaft befürchten die Akteure an Finanzmärkten, dass die US-Notenbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...