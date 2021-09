Übernahme treibt die Autonomous Supply Chain durch die Kombination von IoT und AI/ML voran

Intelligentere, besser vernetzte Lieferketten und optimierter Multi-Channel-Handel wird möglich

Die Panasonic Corporation hat die Übernahme von Blue Yonder, dem führenden Anbieter einer digitalen end-to-end Fulfillment-Plattform, abgeschlossen. Panasonic hat nun nach dem Erwerb von 20 Prozent der Unternehmensanteile an Blue Yonder im Juli 2020 die verbleibenden 80 Prozent des Unternehmens übernommen. Die Investition bewertet Blue Yonder mit 8,5 Mrd. USD.

Seit der Ankündigung von Panasonic vom 23. April 2021, auch die übrigen Anteile an Blue Yonder zu erwerben, hat die Übernahme die kartellrechtlichen Genehmigungsverfahren durchlaufen und die Zustimmung der Regulierungsbehörden in den USA und weiteren Ländern erhalten.

Die Übernahme beschleunigt die gemeinsame Vision einer Autonomous Supply Chain von Panasonic und Blue Yonder. Durch die Integration der Sensortechnologien und Edge-Geräte von Panasonic und die KI/ML-gestützten Planungs-, Execution- und Commerce-Lösungen von Blue Yonder können Unternehmen E-Commerce-Strategien, Einzelhandelsgeschäfte, Lager, Transport und Arbeitsplätze neu denken sowie intelligenter und besser vernetzen. Dieses einzigartige End-to-End-Angebot bietet Kunden uneingeschränkte Transparenz, Kontrolle und Orchestrierung. Darüber hinaus ermöglicht es, Abläufe in Echtzeit zu optimieren, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten und profitablere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

"Angesichts der zunehmenden Häufigkeit und umfassenden Auswirkungen von unterbrochenen Lieferketten benötigen Unternehmen Daten und Transparenz, um operative Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Durch die Fusion verschmelzen Edge-Technologien von Panasonic mit den Fähigkeiten von Blue Yonder in den Bereichen künstlicher Intelligenz und Machine Learning.

Die Kombination von Internet-of-Things-Geräten von Panasonic und der KI-gestützten Plattform von Blue Yonder ermöglicht eine schnellere und umfassendere Datenanalyse", erklärte Branchenanalyst Simon Ellis, Program Vice President, IDC. "Die Ressourcen von Panasonic und die Innovationen von Blue Yonder werden die Weiterentwicklung von Tools beschleunigen, die Kunden benötigen, um Störungen in der Supply Chain zu antizipieren und zu verhindern. Sie gestalten autonomere Lieferketten. Die Übernahme von Blue Yonder durch Panasonic ist ein Ausblick auf das, was noch kommen wird."

Durch die Akquisition schärft Panasonic seinen eigenen Fokus in den Bereichen digitale Transformation und Kundenorientierung. Ab dem 1. April 2022 wird sich die Panasonic Group in eine Holding umwandeln und sich auf strategische Geschäftsfelder in einigen Schlüsselbereichen konzentrieren, wie dem Bereitstellen von Supply Chains, Innovationen und Automatisierung. Mit dieser Umwandlung beabsichtigt Panasonic durch den effizienteren Nutzen begrenzter globaler Ressourcen zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beizutragen.

Die Marke Blue Yonder wird beibehalten und das Unternehmen wird innerhalb der Panasonic Connected Solutions Company* angesiedelt sein. Der CEO von Blue Yonder, Girish Rishi sowie das gesamte Führungsteam, werden im Unternehmen bleiben.

Erfahren Sie in den Videos von Yasuyuki Higuchi, CEO von Panasonics Connected Solutions Company, und Girish Rishi, CEO von Blue Yonder, mehr über die Partnerschaft: https://www.panasonic.com/global/corporate/cns/gpi_blueyonder

Im Zuge der Umwandlung der Panasonic-Gruppe in eine Holding wird die Connected Solutions Company im April 2022 in Panasonic Connect Co., Ltd. umbenannt.

Über Panasonic:

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von innovativen Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält Panasonic 522 Tochtergesellschaften und 69 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2021) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 54,02 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.

