Unterföhring (ots) -- Neues hochwertiges Look and Feel der Marke für ein einheitliches Erscheinungsbild der Streamingdienste von Sky in ganz Europa- Umzug auf die globale OTT Plattform von Sky für ein verbessertes Kundenerlebnis auf dem Bildschirm, einfachen Zugang zu den besten Inhalten und optimierte Selbsthilfe-Funktionen- In wenigen Schritten Zugang zu den beliebtesten Inhalten von Sky Ticket mit Top-Serien, neuesten Blockbuster-Filmen und erstklassigem Live-SportUnterföhring, 17. September 2021 - Der Streaming-Service Sky Ticket präsentiert sich seit heute in einem neuen, modernen Erscheinungsbild mit einer teal-grünen Farbpalette. Damit erhält Sky Ticket nicht nur ein unverwechselbares Erscheinungsbild auf dem deutschen Markt, sondern auch eine einheitliche visuelle Identität für alle Streaming-Dienste von Sky in Europa. Der Farbwechsel und das neue Look & Feel wird in den nächsten Tagen sichtbar werden - im Web, auf den TV-Bildschirmen und Konsolen bereits heute.Der Einführung einer neuen Identität für Sky Ticket wird in Kürze der Umzug der Vertriebs- und Serviceplattform auf eine globale OTT-Plattform folgen, die für alle Streaming-Dienste der Sky Gruppe genutzt wird. Die Kunden von Sky Ticket werden von einem besseren Erlebnis und einem einfachen Zugang zu Unterhaltungsangeboten sowie von verbesserten Selbsthilfe-Funktionen profitieren. Sobald die Umstellung auf die globale Plattform abgeschlossen ist, werden bestehende Kunden in der Lage sein, von der beschleunigten Buchung von Pässen innerhalb der Sky Ticket App zu profitieren, ohne sich in ihren Kontobereich einloggen zu müssen. Damit haben unsere Kunden einfachen und schnellen Zugriff auf preisgekrönte Serien wie Sky Originals, Produktionen von HBO und Showtime, die neuesten Blockbuster-Filme direkt nach der Kinopremiere, beliebte Inhalte für Familien und Kinder sowie den besten Live-Sport. Dazu gehören alle Bundesligaspiele am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League sowie alle Formel 1-Rennen, alle Spiele der Liqui Moly Handball-Bundesliga und die besten Turniere der ATP Tour, PGA-Tour & European Tour.Sarah Jennings, Senior Vice President Sky Ticket bei Sky: "Unsere Kunden können den Streaming-Service Sky Ticket künftig in einem völlig neu gestalteten Premium-Look genießen. Der Umzug auf die globale OTT-Plattform wird es uns ermöglichen, von der Stärke der Sky Gruppe zu profitieren, um die Entwicklung unseres Streaming-Angebots voranzutreiben und unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten."Über Sky Ticket:Der Streamingdienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig.Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport.Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Showtime sowie preisgekrönte Sky Originals.Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.