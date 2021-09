Der amerikanische Bäckereikonzern Flowers Foods Inc. (ISIN: US3434981011, NYSE: FLO) zahlt am heutigen Freitag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,21 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record date war der 3. September 2021. Es ist die 76. Quartalsdividende in Folge, die das Unternehmen ausschüttet. Auf das Jahr gerechnet werden 0,84 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...