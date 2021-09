Hannover (www.anleihencheck.de) - Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten haben deutsche Bundesanleihen am Berichtstag belastet, so die Analysten der Nord LB.Auch US-Treasuries hätten unter den robusten US-Daten gelitten. Die US-Konsumenten hätten sich im August überraschend spendabel gezeigt: Die Einzelhandelsumsätze seien trotz der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen unerwartet deutlich um 0,7% M/M nach oben gesprungen. Volkswirte hätten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,8% gerechnet. Die aktuellen Zahlen würden sich vor allem auf den ersten Blick sehr positiv präsentieren. Die an den Juli-Daten vorgenommenen Revisionen würden das Bild allerdings etwas trüben. (17.09.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...