Eine wirklich nachhaltige Entwicklung wird dann erreicht, wenn sie aus alltäglichem -Handeln und Verständnis der Individuen erwächst - nicht aufgrund internationaler -Vorgaben oder nationaler Gesetze. Der folgende Beitrag stammt von Prinz Michael von und zu Liechtenstein aus der "Finanz und Wirtschaft" vom 19. Juni 2021. Der Begriff Nachhaltigkeit hat in den vergangenen Jahren massiv an Zugkraft gewonnen. Nun springen Politik und Unternehmen verstärkt auf den Zug der Nachhaltigkeit auf und betonen ihr Bekenntnis zu den UNO-Nachhaltigkeitszielen, ohne in vielen Fällen jedoch konkret zu wissen, wie sie effektiv dorthin kommen. Dies führt zu einem gravierenden Problem: Wenn man den Begriff Nachhaltigkeit in der breiten Öffentlichkeit als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...