Nicola Mining (TSX.V: NIM; FRA: HLI) teilt mit, dass das Unternehmen inzwischen seine zweite Lieferung von 96,7 Tonnen Gold- und Silberkonzentrat an Ocean Partners UK Limited abgewickelt hat. Die erste Lieferung über 40 Tonnen Konzentrat war am 31. August 2021 gemeldet worden. Zusammengenommen hat das Unternehmen nun insgesamt 136,8 Trockentonnen Konzentrat für einen Gesamtwert von 664.081,36 USD an Ocean Partners geliefert. ...

