Erfolgreiche Bohrkampagne: Nicola Mining - Vielversprechende Erkenntnisse zu Kupferprojekt New Craigmont!

Anzeige / Werbung
Draken-Ziel liefert starke Porphyr-Indizien, MARB trifft 9,5 m mit 0,39% Cu - und 2026 soll das Jotun-Ziel eine ZTEM-Anomalie testen. Atrium bekräftigt "Kaufen" und 1,50 CAD Kursziel für Nicola Mining.
Nicola Mining (TSXV: NIM; FSE: HLIA) hat ein Update zum Explorationsbohrprogramm 2025 Diamond Drilling Program auf dem New Craigmont Copper Project in der Nähe von Merritt in British Columbia veröffentlicht, das am Markt gut ankam. Um rund 11% ging die Aktie der kanadischen Rohstoffgesellschaft zuletzt an der Toronto Stock Exchange nach oben.
Nicola nutzte die Kampagne vor allem, um geologische Daten für die Weiterentwicklung von Zielgebieten zu sammeln - mit Blick auf ein mögliches Kupfer-Porphyr-System im Projektgebiet. Im Zentrum der Auswertung stehen drei Zielbereiche: MARB-CAS, Draken sowie ein neu definiertes Ziel bei WP/West Craigmont, das mithilfe von ALS Geoanalytics identifiziert wurde.
Insgesamt wurden im Jahr 2025 sieben Bohrlöcher mit zusammen 3.347 Metern niedergebracht, protokolliert und beprobt. Mehr als 2.600 Proben gingen an AGAT Labs zur Multi-Element-Analyse, die Ergebnisse sind laut Mitteilung noch ausstehend. Zusätzlich ließ Nicola Mining elf repräsentative Proben für Dünnschliff-Petrographie untersuchen, um Gesteinstypen und Alterationsmineralogie besser zu klassifizieren. Ein weiterer Datenblock stammt aus der projektspezifischen Auswertung von pXRF- und SWIR-Messungen: Über 5.000 Proben aus zehn Bohrlöchern (seit 2016) wurden vor Ort mit tragbarer Röntgenfluoreszenz und Kurzwell-Infrarot erfasst, um Vektoren in Richtung eines potenziell mineralisierten Porphyrzentrums zu entwickeln.
Draken: Zonierung von Chalkopyrit bis Molybdänit deutet Porphyrnähe an
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)