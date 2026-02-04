Erfolgreiche Bohrkampagne: Nicola Mining - Vielversprechende Erkenntnisse zu Kupferprojekt New Craigmont!

Den wichtigsten interpretativen Schritt sieht Nicola Mining im Zielgebiet Draken. Beobachtungen am Bohrkern aus den Löchern DR-25-001 und DR-25-002 stützen nach Unternehmensangaben die Präsenz eines Porphyrsystems: Gemeldet wird eine Zonierung im Bohrloch von Pyrit-Chalkopyrit über Chalkopyrit hin zu Chalkopyrit-Molybdänit. Auch Aufschlüsse an der Oberfläche seien mit den Bohrbeobachtungen konsistent.

In der Beschreibung werden mehrere Elemente genannt, die typischerweise in porphyrischen Systemen auftreten: eine (schwach ausgeprägte) Mineralisierung aus Chalkopyrit, geringem Bornit und seltenem Molybdänit, kombiniert mit Alterationsassemblagen aus Quarz, Epidot, Kalifeldspat, Chlorit und Serizit. Die Mineralisierung ist laut Nicola Mining an Quarz-Äderchen gebunden, die unterschiedliche Anteile an Kalifeldspat, Chlorit und Serizit enthalten. Als Wirtsgestein wird Diorit der "Guichon Border Phase" genannt. Aus dieser Kombination leitet das Unternehmen ab, dass Kupfer und Molybdänit im hydrothermalen System vorhanden sind und die beobachteten Merkmale eine räumliche Nähe zu einem Porphyrkern bzw. thermalen Zentrum nahelegen könnten.

Nicola Mining betont außerdem, dass die eigenen Beobachtungen mit Ergebnissen einer laufenden Studie der University of British Columbia übereinstimmen, in der New Craigmont als Teil eines übergeordneten Porphyr-Erkundungsprogramms betrachtet wird. Für die Zielpriorisierung innerhalb der Liegenschaft ist das relevant: Draken wird damit als derzeit aussagekräftigstes West-Ziel eingeordnet.

MARB-CAS: Ermutigender Kupferabschnitt, Kontinuität noch zu bestätigen

Auch aus dem Bereich MARB-CAS meldet Nicola einen aus Sicht des Unternehmens positiven Befund: Bohrloch MB-25-008 lieferte 9,5 Meter mit 0,39% Kupfer von 220,5 bis 230,0 Metern. Der Abschnitt liegt in einem Paket aus basaltischem Fragmentalgestein der Nicola Gruppe mit eingeschalteten Sandstein- und Siltsteinlagen sowie einem porphyrischen Andesitabschnitt. Zudem beschreibt das Unternehmen gut erhaltene Quarz-K-Feldspat-Biotit-Gänge, die von Quarz-Diorit-Dykes umhüllt werden.

Die Alteration wird als pervasive Quarz-Chlorit-Überprägung mit feinkörnigem Biotit beschrieben. In Bezug auf die Mineralisierung nennt Nicola Mining disseminierten Magnetit, Spuren von Pyrit und feinkörnigen Chalkopyrit. Chalkopyrit und Pyrit treten demnach auch in Quarz-Stringern gemeinsam mit Magnetit und Chlorit auf. Geologisch interpretiert das Team die Kupfermineralisierung bei MARB als mit dem Skarn im Bereich Embayment und CAS assoziiert. Gleichzeitig bleibt Nicola Mining vorsichtig: Um die Kontinuität dieser Mineralisierung zu belegen, seien weitere Bohrungen notwendig.

Beim dritten Zielgebiet WP/West Craigmont (Bohrloch WP-25-007) wurde laut Mitteilung nichts angetroffen, das visuell stärker auf ein Porphyrsystem hindeuten würde als Draken. Damit bleibt Draken nach aktueller Datenlage das priorisierte Ziel auf der Westseite des Projekts.

UBC-MDRU-Studie und Pläne 2026: Jotun-Ziel soll ZTEM-Anomalie testen

Einen wichtigen Kontext liefert die laufende Studie der UBC Mineral Deposit Research Unit (MDRU), die sich mit Porphyrsystemen in der Provinz beschäftigt und New Craigmont als Projektbaustein einbezieht. Ein Ziel der Arbeit ist, zu klären, ob das Craigmont-Skarn-Vorkommen mit porphyrischer Mineralisierung im Guichon Creek Batholith verknüpft ist. Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass Craigmont ein porphyrbezogenes Skarnsystem ist, das mit Magmatismus in der Border Phase zusammenhängt.

Ein weiterer Baustein der Studie ist die Nutzung von Epidot-Spurenelementchemie als Indikatormineral zur Vektorisierung in Richtung eines Porphyrzentrums. Laut Mitteilung sprechen Alterationstypen und Epidotchemie für ein nahegelegenes Porphyrzentrum und grenzen den Befund von einem distalen Einfluss größerer Porphyrsysteme (Highland Valley) ab. Als aussichtsreichste Bereiche für ein Porphyrzentrum werden in der Studie demnach West Craigmont (Draken) sowie ein Bereich in der Tiefe östlich der Craigmont-Mine genannt - dort, wo eine ZTEM-Anomalie liegt.

Für 2026 leitet Nicola Mining daraus konkrete nächste Schritte ab. Das Unternehmen will seine Datenbasis weiter ausbauen, ein geologisches 3D-Modell erstellen und die pXRF-/SWIR-Daten (durch ALS Geoanalytics) auswerten und integrieren. Operativ zentral ist jedoch ein neues Bohrziel: das "Jotun"-Target nördlich der historischen Grube. Grundlage ist eine 2022 durchgeführte, projektweite ZTEM-Untersuchung, deren Interpretation eine große Resistivitätsanomalie direkt nördlich des früheren Tagebaus zeigt. Bohrungen 2023 südlich der Anomalie trafen bereits auf "ermutigende porphyrartige Alteration". Nicola Mining plant daher ein tiefes Bohrloch im Jahr 2026, um die Hypothese zu testen, dass Jotun die verursachende Intrusion für den historisch abgebauten hochgradigen Kupferskarn darstellen könnte.

Mit dem Update positioniert Nicola Mining sein Kupferprojekt New Craigmont damit klar als datengetriebenes Zielentwicklungsprogramm: Draken liefert die derzeit stärksten Porphyr-Indizien, MARB ergänzt das Bild mit einem konkreten Kupferabschnitt - und Jotun soll 2026 als geophysikalisch begründetes Langbohrlochziel den nächsten großen Test liefern.

Für die Analysten von Atrium Research passen diese Neuigkeiten in ihr - positives - Bild von Nicola Mining. Sie nehmen die News als Anlass, ihr Rating "Kaufen" und das Kursziel von 1,50 CAD zu bekräftigen.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Nicola Mining halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Nicola Mining zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Nicola Mining und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Nicola Mining die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

