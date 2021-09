Die Mehrheit der Menschen in Deutschland sieht zwar die Rententhematik als wichtig für ihre Wahlentscheidung an, aber es herrscht große Skepsis, dass eine zukunftsfähige Rentenreform umgesetzt werden kann. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag von Canada Life. Bei der kommenden Bundestagswahl spielt das Thema Rente für den Großteil der Menschen in Deutschland eine wichtige Rolle. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts Civey im Auftrag des Lebensversicherers Canada Life. Von den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...