Die Wiener Privatbank verzeichnet Zuwäsche im 1. Halbjahr: Durch gestiegene Marktpreise sei es nicht nur zu einer verbesserten Bewertung der Depotvolumina sondern auch einen deutlichen Substanzzuwachs an verwaltetem Kundenvermögen im 1. Halbjahr gekommen, informiert die Bank. Die Assets under Management stiegen um 26 Prozent auf 2,1 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Steuern liegt bei 3,81 Mio. Euro im Vergleich zu -0,79 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Das Periodenergebnis stieg von -0,5 Mio. Euro im Halbjahr 2020 auf nunmehr 2,8 Mio. Euro. Das Ergebnis aus Immobilienhandel wurde von 1,62 Mio. Euro auf 3,53 Mio. Euro gesteigert. Im Ausblick kündigt die Bank an, an neuen Dienstleistungen zu arbeiten, etwa würde die Aufnahme von Services "im Zusammenhang mit digitalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...