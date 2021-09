Um eine funktionierende Kreislaufwirtschaft in ihrer Gesamtheit umzusetzen, müssen, neben der Steigerung des Kunststoffrecyclings und des Rezyklateinsatzes, auch die CO2-Emissionen der Verarbeitungsprozesse gesenkt werden. Kunststoff kann ohne Kühlung nicht verarbeitet werden. Kälteversorgung basiert jedoch mehrheitlich auf energieintensiven Prozessen in Kombination mit Kältemitteln mit hohem Treibhauspotenzial. Dass dies auch anders geht, zeigen die Unternehmen Profol und die Gebr. Schwarz. Denn die beiden Kunststoffverarbeiter setzen auf Wasser als natürliches und CO2-neutrales Kältemittel in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...