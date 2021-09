Halle (S.) (ots) -Zum zweiten Mal wird Halle (S.) zum Schlemmerparadies: Im Rahmen der EinheitsEXPO, die am 18. September 2021 offiziell eröffnet wird und bis zum 3. Oktober 2021 andauert, beginnt am 24. September das zweite kulinarische Wochenende.Bayern, Bremen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Rheinland-Pfalz versprechen, das zweite Wochenende der EinheitsEXPO in ein Feinschmecker-Event zu verwandeln. Gute traditionelle Küche trifft auf den Fortschritt der modernen Gastronomie: Beim kulinarischen Wochenende haben Besucherinnen und Besucher die Chance, Deutschland lukullisch neu zu entdecken.Das erste kulinarische Wochenende startet heute. Zum Tag der Deutschen Einheit mit dem Festakt wird es ein drittes und letztes kulinarisches Wochenende geben: Vom 1. Oktober bis 3. Oktober 2021 präsentieren die Bundesländer ihre gastronomischen Highlights auf dem halleschen Marktplatz.Alle Infos zu den geplanten Feierlichkeiten und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) sowie auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021).Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5022698