Der Hardware-Herbst ist in vollem Gange. Im Podcast klären wir, was wir vom neuen iPhone 13 (Pro), dem neuen iPad Mini und der neuen Apple Watch Series 7 halten. Der September ist traditionell der iPhone-Monat. Pünktlich stellt Apple auch dieses Jahr die neueste Generation seiner Smartphones vor. Und auch wenn sich nicht alle Gerüchte bewahrheiteten, so stimmt der durchgesickerte Name iPhone 13 dann doch - einen Bogen um die vermeintliche Unglückszahl macht man in Cupertino also nicht. Auf eine Satellitentelefon-Funktion und ein Always-on-Display muss ...

