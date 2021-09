Die Präsentation des iPhone 13 am Dienstagabend hat bei den Analysten ein überwiegend positives Echo hervorgerufen, doch einer bleibt skeptisch: Pierre Ferragu von New Street Research glaubt weder an den Erfolg der neuen Smartphones, noch an den der Apple-Aktie. Einer der Gründe, warum er für das iPhone 13 schwarzsieht, ist der große Erfolg des Vorgängermodells. Nicht zuletzt dank der Corona-Pandemie habe Apple in den letzten Monaten besonders viele iPhones verkauft, was die Nachfrage nach der neuen, ...

