SAP mit 13% Chance und 19% Sicherheitspuffer

Trotz einiger deutlicher Kurskorrekturen geht es mit dem Kurs der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) seit ihrem Absturz vom vergangenen Herbst kräftig nach oben. Seit ihrem Tief vom 2. November 2020 bei 90 Euro näherte sich der Aktienkurs Anfang September 2021 sogar wieder der Marke von 130 Euro an. Danach beförderten Gewinnmitnahmen die SAP-Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 123,40 Euro.

In den aktuellsten Analysen der Experten wird die SAP-Aktie mit Kurszielen von bis zu 144 Euro (Baader Bank) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft.

Die Anlage-Idee: Risikobereite Anleger könnten das reduzierte Kursniveau der SAP-Aktie als günstigen Zeitpunkt für eine Investition in die SAP-Aktie ansehen. Wer das Risiko des direkten Aktieninvestments reduzieren möchte und dennoch zu Renditen im zweistelligen Prozentbereich gelangen möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen.

Im Gegensatz zu einem direkten Aktieninvestment ermöglichen Bonus-Zertifikate auch bei stagnierenden oder nachgebenden Aktienkursen überproportional hohe Renditen. Das nachfolgend präsentierte Zertifikat wird auch dann einen hohen Ertrag abwerfen, wenn die SAP-Aktie bis zum September 2022 bis zu 19 Prozent ihres Wertes verliert.

Die Funktionsweise: Wenn die SAP-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 100 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 23. September 2022 mit dem Bonuslevel in Höhe von 140 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DV2KAT4) auf die SAP-Aktie befindet sich die Barriere bei 100 Euro. Bei 140 Euro wurden Bonuslevel und Cap angebracht. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Bewertungstag ist der 16. September 2022, am 23. September 2022 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim SAP-Aktienkurs von 123,40 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 123,67 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 123,67 Euro kaufen können, ermöglicht es in 12 Monaten einen Bruttoertrag von 13,20 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 18,96 Prozent auf 100 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die SAP-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 100 Euro und die Aktie notiert an diesem Tag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 123,67 Euro ermittelt, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Anlageprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de