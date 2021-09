Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Donnerstag haben weitere Emittenten Euro-Anleihen in Umlauf gebracht, so die Analysten der Helaba.Zu nennen seien neben der Doppeltranche von Goldman Sachs der 5-jährige Senior-Preferred-Bond der lettischen Luminor Bank, der 6-jährige Bond der neuseeländischen ANZ Bank, der SP-Bond mit 7-jähriger Laufzeit der griechischen Alpha Bank sowie die 8-jährige Senior-Non-Preferred-Anleihe von ABN AMRO, die wegen des grünen Labels stark nachgefragt gewesen sei. Das Emissionsvolumen von 1 Mrd. EUR sei 2,3-fach überzeichnet gewesen. Auch sonst seien die Orderbücher gut gefüllt gewesen und die Ausgabespreads hätten unisono unterhalb der IPTs gelegen. Trotz der Flut an Neuemissionen würden sich die Schäden am Sekundärmarkt in Grenzen halten. Die ASW-Spreads seien im Vorwochenvergleich sogar gesunken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...