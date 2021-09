Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der The NAGA Group AG vom 29.09.2021:Der Vorstand der The Naga Group AG (ISIN DE000A161NR7/ WKN A161NR; Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im Wege der Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um EUR 4.204.990,00 durch Ausgabe von 4.204.990 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 gegen Bareinlagen zu erhöhen (die "Neuen Aktien"). ...

